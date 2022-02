Profumo di fiori d’arancio: torna Bergamo Sposi - BergamoNews

Bergamo. Torna, in presenza, l’appuntamento con “Bergamo Sposi”. Dopo l’edizione dell’anno scorso, che si è svolta virtualmente a causa della pandemia da Covid-19, la manifestazione fieristica più romantica è pronta ad accogliere i visitatori in sicurezza alla fiera di Bergamo da venerdì 18 a domenica 20 febbraio.

Sarà aperta venerdì dalle 17 alle 22, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito. Per potervi accedere è necessario, obbligatorio, prenotarsi online accedendo al sito www.fierabergamosposi.it, essere muniti di green pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2.

L’apertura al pubblico di venerdì sarà preceduta, alle 16.30, dalla cerimonia d’inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità, dei promotori e degli espositori.

L’iniziativa, ideata e promossa da Confesercenti, è organizzata da Ecspo in collaborazione con Promoberg. “Sarà una manifestazione bellissima – spiega Ornella Schenatti, project manager di Bergamo Sposi Ecspo –, magari è un po’ ridimensionata rispetto agli anni pre-pandemia, ma ha un valore simbolico particolare perchè segna il ritorno di Bergamo Sposi in presenza. Abbiamo ridotto la capienza: gli espositori coinvolti saranno una settantina, circa la metà rispetto a quelli del passato, ma daranno una bella rappresentazione delle diverse merceologie del settore. Si troveranno oltre 150 brand della filiera Wedding e cerimonie, distribuiti su oltre 2.400 metri quadrati. Complessivamente sono sei le province lombarde rappresentate, con una netta prevalenza di Bergamo (49 imprese), seguita da Brescia (8 imprese) e poi Milano, Lecco, Monza Brianza e Lodi. Rappresentanti nazionali e stranieri nei settori dell’Editoria e dei portali web (Roma, Palermo e Madrid) mentre nel settore Viaggi di Nozze è presente l’Ente di promozione del turismo della Malesia di Parigi. Una ventina i settori merceologici rappresentati, tra i quali spiccano: Musica e intrattenimento (12 imprese), Foto e video (10), Abiti e accessori (10), Ricevimento e ristorazione (12), Bomboniere, partecipazioni e liste nozze (8), Gioielli (6), Editori e Web (6); Viaggi di nozze (3), Noleggio auto e carrozze (5); seguono: Servizi per gli sposi, Fiori e Benessere. Per quanto riguarda gli eventi, invece, abbiamo preferito non prevedere nulla non sapendo se la Lombardia fosse stata in zona gialla, arancione o rossa. Complessivamente Bergamo Sposi sarà un bel contenitore, ben allestito: una bomboniera meravigliosa, con allestimento emozionale all’ingresso, profumazione e intrattenimento musicale. Altra novità riguarda gli spazi che ospiteranno la manifestazione: si svolgerà nella galleria centrale e nei due foyer laterali che si trovano subito dopo l’ingresso della fiera, con un percorso predefinito in grado di garantire la massima sicurezza anti-Covid”.

Cesvi sarà nuovamente charity partner dell’iniziativa. “Nello stand dell’organizzazione umanitaria – prosegue Schenatti – si troveranno progetti per un matrimonio solidale legati alle Case del Sorriso sparse in tutti i continenti. Verrà presentato il progetto ‘Quando sarò grande’, coinvolgendo attivamente il visitatore, con la consegna all’ingresso di un cuore sul quale potranno scrivere il proprio sogno, da attaccare poi nello spazio Cesvi posto a fianco dell’entrata. A chi aderirà alla simpatica iniziativa sarà consegnato un piccolo cadeaux”.

Anche Alberto Capitanio, di Bergamo Sposi Ecspo, evidenzia il significato dell’edizione 2022: “Il numero degli espositori che sono stati coinvolti è ragguardevole. Finalmente stiamo andando verso una normalizzazione della situazione pandemica e il quadro sta diventando più favorevole, sperando che possa proseguire per il meglio. Abbiamo predisposto tutto nel minimo dettaglio, in modo che espositori e visitatori possano vivere la fiera in sicurezza e con entusiasmo”.

Gli allestimenti creeranno un’atmosfera magica: “L’idea ispiratrice – afferma Giampaolo Campiani, art director Bergamo Sposi – è quella di trasmettere agli ospiti un senso di accoglienza. L’obiettivo è riceverli in un contesto dove si respiri armonia: saranno avvolti dal profumo dei fiori, contornati da fiori freschi e salutati dalle note di un pianista che renderà tutto molto suggestivo”.

Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, afferma: “Siamo molto contenti e soddisfatti del ritorno in presenza di questa manifestazione. Ha un significato strategico per le aziende e gli operatori del wedding: questo settore è stato particolarmente colpito dalle restrizioni anti-Covid. Le misure, che sono state necessarie, hanno avuto un impatto molto forte e colgo l’occasione per esprimere la vicinanza di Confesercenti a tutte le attività che negli ultimi due anni hanno sofferto. Se da un lato c’è stato un pesante rallentamento del lavoro, dall’altro ora c’è moltissimo spazio per recuperare le cerimonie e gli eventi che erano stati rinviati”.

Dello stesso avviso Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo, che aggiunge: “Ringrazio gli organizzatori per l’immenso lavoro svolto. Ricordo che un anno fa stavamo effettuando un flash-mob sul Sentierone per avvicinare l’opinione pubblica alle problematiche che si sono abbattute su questo settore: sono felice che adesso venga ripresentata Bergamo Sposi. Il suo ritorno è motivo di rilancio di un ambito che a Bergamo conta 1.200 imprese e 12mila addetti: l’augurio è che sia occasione e segnale di ripartenza nell’amore”.

Alla luce delle difficoltà degli ultimi due anni, l’edizione 2022 ha un significato speciale. Carlo Conte, direttore operations di Promoberg, sottolinea: “Bergamo Sposi è un appuntamento consolidato: Promoberg lo ospita da tanti anni ed è sempre molto atteso. Le persone si sposano ancora, le cerimonie vengono ancora celebrate e c’è un grande desiderio di convivialità, una gran voglia di tornare a essere vicini in questi contesti festosi come si faceva prima dello scoppio della pandemia. Tante aziende e liberi professionisti vivono di questo settore e sul territorio bergamasco ci sono parecchie location per ospitare le cerimonie: abbiamo bisogno di essere uniti e superare insieme i problemi, per questo siamo vicini agli espositori”.

Alberto Ferrari, di Altamarea, espositore di Bergamo Sposi, racconta: “Come tutti gli esercenti, negli ultimi due anni abbiamo cercato di reinventarci. L’idea di organizzare l’edizione virtuale l’anno scorso, per esempio, è stata un modo per tenere vivo il comparto e dare un segnale di determinazione ad andare oltre le difficoltà. Dal settembre 2021 abbiamo cominciato a risalire, ma il percorso è ancora lungo ed è importante poter contare su uno strumento in più, come la fiera, per potersi promuovere”.

Da annotare, infine, che dal 14 al 16 ottobre è già in programma l’edizione autunnale di “Bergamo Sposi”.

Per avere ulteriori informazioni accedere al sito www.fierabergamosposi.it; rimani aggiornato seguendo la pagina Facebook e il profilo Instagram di “Bergamo Sposi”.

