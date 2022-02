L'urlo di Sofia Goggia: è argento alle Olimpiadi di Pechino - BergamoNews

Urla Sofia Goggia non appena raggiunge il traguardo e vede il suo tempo: in testa! Poi Corinne Suter la supera per soli 16 centesimi ma è ufficiale: la splendida e testarda atleta di Bergamo è entrata ufficialmente a far parte della storia dello sport mondiale.

Dopo aver recuperato a tempo di record l’infortunio al ginocchio sinistro, la campionessa 29enne ha conquistato alle Olimpiadi Invernali la medaglia d’argento nella discesa libera femminile.

In grado di compiere un vero e proprio “miracolo” agonistico, Goggia si è ripresentata al cancelletto ventiquattro giorni dopo la terribile caduta di Cortina d’Ampezzo che le era costata una lesione parziale al legamento crociato e una microfrattura al perone, completando così un percorso riabilitativo prodigioso che le ha consentito di volare in Cina contro ogni migliore previsione.

La confidenza con la velocità ritrovata durante le due prove cronometrate della vigilia avevano lasciato spazio a qualche speranza di medaglia che la fuoriclasse bergamasca ha prontamente tramutato in realtà terminando le proprie fatiche con soli sedici centesimi dall’elvetica Corinne Suter.

Capace di adattarsi rapidamente al cambiamento delle condizioni del terreno, la 29enne orobica ha attaccato sin dall’inizio trovando linee particolarmente strette nella parte alta della “Rock” di Yanqing.

In grado di creare continuamente velocità, Goggia ha gestito nel migliore dei modi alcuni sbilanciamenti sul piede sinistro infortunato guadagnando sulle avversarie nella sezione centrale che accompagnava al “Canyon”.

Decisa a migliorare l’ingresso all’ultima frazione pianeggiante, la fuoriclasse azzurra ha migliorato le linee studiate alla vigilia della competizione a cinque cerchi chiudendo una prova senza alcuna sbavatura.

A trionfare sulle nevi cinesi è stata però la svizzera Corinne Suter che ribaltato i pronostici della vigilia strappando il sorriso a Sofia Goggia e compagne, complice un finale prodigioso.

Vicina all’azzurra sin dall’uscita dal cancelletto, l’elvetica ha impostato linee più morbide commettendo un errore all’entrata del “Canyon” che le avrebbe potuto costare il risultato.

Il continuo passaggio delle atlete ha però velocizzato la parte finale del tracciato consentendo a Suter di strappare il titolo olimpico a Goggia e tagliare il traguardo in 1’31”87,

Prestazione maiuscola anche per Nadia Delago che, all’esordio ai Giochi Olimpici, ha ottenuto la medaglia di bronzo firmando il miglior risultato della propria giovane carriera.

Apparsa già a proprio agio nel corso delle prove cronometrate, la 24enne gardenese ha migliorato gli errori commessi in precedenza gestendo gradualmente le prime curve della “Rock”, particolarmente tecniche.

In grado di accumulare vantaggio nella parte centrale della pista, Delago è apparsa particolarmente veloce nei pressi del traguardo terminando le proprie fatiche con 57 centesimi di ritardo da Suter ottenendo un podio difficilmente pronosticabile sino a qualche ora prima.

In casa Italia prova maiuscola anche per Elena Curtoni che ha completato una magica prova di squadra chiudendo la kermesse olimpica in quinta posizione alle spalle della tedesca Kira Weidle, mentre Nicol Delago ha concluso la propria prova poco fuori dalla top ten.

Sofia Goggia e compagne potranno ora liberare tutte le emozioni celate sinora e festeggiare un risultato che in pochissimi avrebbero potuto immaginare sino a qualche giorno fa.

Un traguardo che ripaga la caparbietà delle azzurre, capaci di regalare all’Italia rispettivamente la dodicesima e tredicesima medaglia della rassegna a cinque cerchi.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!