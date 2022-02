Fotografia, lingue, pilates... al via i corsi alla biblioteca di Osio Sotto - BergamoNews

Osio Sotto. Prende il via un ricco programma di corsi alla biblioteca di Osio Sotto. La scelta è vasta e spazia fra svariati ambiti d’interesse come la fotografia, attività artistiche (ceramica e acquerello), lingue (inglese base, intermedio e avanzato, ma anche russo), pilates, danze popolari, percorsi di educazione finanziaria, psicologia, incontri dedicati ai cani e appuntamenti alla scoperta del vino.

I corsi saranno gestiti da persone qualificate, radicate nel territorio, che accompagneranno i partecipanti a scoprire un mondo di nuove conoscenze, così come a perfezionare le abilità linguistiche, manuali, creative… Un’occasione da non perdere per trascorrere piacevolmente i momenti di tempo libero, condividendoli con vecchi e nuovi compagni di interessi, hobby e passioni.

Illustrando il cartellone, l’assessore alla cultura del Comune di Osio Sotto, Daniele Pinotti, spiega: “Mai come quest’anno sono orgoglioso di annunciarti che, dopo una lunga assenza, ritorna il tradizionale appuntamento con i bibliocorsi. Grazie alla disponibilità dei docenti e al prezioso lavoro delle bibliotecarie, a cui va il mio ringraziamento per l’impegno quotidiano, possiamo riprendere in tutta sicurezza ad offrirti una vasta scelta di corsi, per la gioia di tanti osiensi (e non!) che aspettavano questo momento da tempo: mai come ora capiamo la bellezza di poterci dedicare a ciò che ci piace! Per garantire la massima sicurezza agli iscritti, saranno obbligatori la mascherina e il green pass rafforzato; inoltre abbiamo deciso di contenere il numero massimo di iscritti per garantire il distanziamento nelle classi. Un’ultima novità: quest’anno, per dare il benvenuto nella Comunità ai neo maggiorenni, I ragazzi osiensi nati nel 2002 e 2003 avranno diritto ad buono sconto ulteriore di 20 euro sulla quota ridotta”.

È possibile iscriversi in Biblioteca dal 21 febbraio al 3 marzo: per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 0354185904 oppure inviare un’e-mail a biblioteca@comune.osiosotto.bg.it

Per tutti i dettagli clicca qui.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO

