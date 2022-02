Covid e decessi, Ariela Benigni: “Perché sono ancora elevati” - BergamoNews

I decessi legati al Covid-19 sono in calo ma restano elevati. Negli ultimi giorni la curva dei contagi sta facendo registrare una flessione, ma il numero delle vittime purtroppo rimane importante.

Il dato si evince guardando il bollettino quotidiano che rileva l’andamento della pandemia: considerando la scorsa settimana, lunedì 7 febbraio i morti sono stati 326, martedì 8 febbraio 415, mercoledì 9 febbraio 384, giovedì 10 febbraio 325, venerdì 11 febbraio 334, sabato 12 febbraio 269 e domenica 13 febbraio 191.

Alla luce di questi dati, abbiamo chiesto alla dottoressa Ariela Benigni, dell’Istituto Mario Negri, quali possano essere i motivi per cui l’entità delle morti continua ad attestarsi entro livelli significativi.

“Generalmente – spiega la dottoressa Benigni – il dato relativo alla mortalità (il tasso di mortalità esprime il rapporto fra il numero di morti rispetto alla popolazione) è l’ultimo a calare. I motivi per cui la diminuzione è così lenta sono molteplici: dall’età della popolazione al modo di refertare le cause di morte, all’organizzazione dei servizi sanitari territoriali. Nessuno di questi fattori da solo spiega il calo ma messi insieme tutti certamente contribuiscono. Nell’ultima settimana si è osservata una certa riduzione del numero di decessi, vedremo nelle prossime settimane se questo trend verrà confermato. Tra le ipotesi che potremmo individuare alla base di questa mortalità ancora elevata c’è il fatto che la totalità dei contagi ora è dovuta alla variante Omicron, che nei soggetti over 65 non vaccinati ha una letalità (il tasso di letalità esprime il rapporto fra il numero dei morti e il numero degli infetti) 6-7 volte maggiore rispetto all’influenza stagionale. Nei soggetti vaccinati, invece, la letalità da Omicron è simile a quella dell’influenza”.

Rapportando, infine, la mortalità del nostro paese a quella dei paesi europei, la dottoressa Benigni conclude: “. Il rilievo dell’OMS che l’Italia è seconda in Europa per numero di morti si riferisce alla settimana 31 gennaio-6 febbraio e riflette il ciclo di arrivo di Omicron nei vari paesi europei. Omicron è arrivata prima nel Regno Unito, poi in Italia, successivamente in Francia e in Spagna e solo da poco nell’area germanica. In quella settimana l’Italia aveva una media di 375 decessi/giorno, non diversa da quella del Regno Unito, che stava già calando, mentre la Francia è in salita adesso e probabilmente la Germania seguirà.”

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!