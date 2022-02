Belotti: "In commissione aumentati del 10% i posti disponibili a Medicina" - BergamoNews

Daniele Belotti, capogruppo Lega in commissione Istruzione, Cultura e Ricerca alla Camera commenta le novità le facoltà a numero chiuso. “Siamo soddisfatti per il voto unanime in commissione Istruzione, dove abbiamo approvato la risoluzione volta a cambiare già dall’anno accademico 2022-23 le procedure di selezione per le facoltà a numero chiuso. È importante sottolineare che è stato recepito il pressante sollecito della Lega per incrementare almeno del 10% i posti disponibili a Medicina, misura che non risolve nell’immediato il problema della carenza di medici nel nostro Paese, ma risponde in prospettiva futura alle necessità del territorio. Dopo aver perso 3mila medici di famiglia tra il 2013 e il 2019 ora è anche partita la corsa ai pensionamenti: se ne prevedono ben 35.200 entro il 2027. Una situazione grave che bisogna cercare di arginare aumentando, appunto, i posti disponibili in futuro a medicina”.

Con questa risoluzione, recepita dal ministro all’Università e ricerca Maria Cristina Messa, presente durante la discussione in commissione, “abbiamo dato una risposta anche all’atavica esigenza di semplificare, rivedendo le procedure di accesso ai corsi e promuovendo iniziative volte a facilitare la preparazione, come i corsi gratuiti disponibili fino a due anni prima del test di ammissione e le prove preventive basate sull’utilizzo dei Tolc, ovvero test online di valutazione delle conoscenze in ingresso ai corsi di laurea. Esprimiamo soddisfazione per aver trovato una sintesi, lavorando di concerto col governo per rinnovare un sistema di accesso che da tempo andava cambiato”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!