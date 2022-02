Atalanta-Olympiakos, stop alla vendita di alcolici dalle 15 di giovedì - BergamoNews

Bergamo. Divieto di vendita di alcolici dalle ore 15 di giovedì. Al via le restrizioni in vista della partita di Europa League che vedrà impegnata, nella serata del 17 febbraio, l’Atalanta contro l’Olympiakos. L’ordinanza emanata dal Comune di Bergamo, firmata dal sindaco Giorgio Gori, su spinta della “dedizione all’alcol dei supporter della squadra ospite”, specifica che “bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro e in lattine. E’ consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti e solamente all’interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate”. Ad interessare la misura voluta dall’amministrazione comunale, al fine di evitare qualsivoglia disordine pre partita, saranno soprattutto le vie limitrofe allo stadio, in particolare:

– Circonvallazione Fabriciano;

– Via Tremana, tratto compreso fra la Circonvallazione Fabriciano e viale Giulio Cesare;

– Piazza Pacati;

– Viale Giulio Cesare, tratto compreso fra la via Buttaro e la via Tremana;

– Circonvallazione Plorzano;

– Via della Valli;

– Circonvallazione Mugazzone;

– Circonvallazione Paltriniano;

– Via S. Bernardino, dall’intersezione con la Circonvallazione Paltriniano a Largo Tironi;

– Via Carducci;

– Via Salvo d’Acquisto;

– Via Corpo Italiano di Liberazione;

– Via XXIV Maggio;

– Via Statuto, tratto compreso fra le vie XXIV Maggio e Santa Lucia;

– Via Santa Lucia;

– Via Rosmini;

– Largo Adua;

– Centro Storico di Città Alta (area ricompresa nel perimetro delle Mura Venete), ivi comprese le vie

Borgo Canale, San Vigilio, Sudorno, Largo di Porta S. Alessandro;

– Via Maironi da Ponte;

– Via Ruggeri da Stabello, tratto compreso fra l’intersezione con la via Mairone da Ponte e la

Circonvallazione Fabriciano.

Pena, per chi non osserverà l’ordinanza, una multa da 50 a 500 euro.

