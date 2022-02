Treviglio dice sì a maggiori stipendi per sindaco e assessori: “Ma non tutto in una volta" - BergamoNews

Treviglio. Comune amministrato dal centrodestra, ma con una linea opposta a quello di Sesto San Giovanni dove con un blitz la Giunta ha deciso di assegnarsi tutto insieme l’incremento delle indennità facendo anticipare le somme al Comune.

Voce a Valentina Tugnoli, assessore al Bilancio del Comune di Treviglio: “Non mi sembra assolutamente il momento di attingere alle casse comunali, anzi. Dobbiamo concentrarci sui temi legati al caro bollette e agli aumenti, sproporzionati, delle spese che graveranno sulle tasche dei cittadini. Dobbiamo amministrare al meglio per evitare di fare scelte difficili che comportino ulteriori costi alle famiglie o, peggio ancora, che determinino il taglio dei servizi”.

Contributo sì, ma dilazionato nel tempo: “Assolutamente, anche perché è importante ricordare che i bilanci degli ultimi due anni sono stati drogati dai contributi ricevuti per il Covid. Ora siamo in sofferenza. Quel 30-35% in più segnato durante gli anni della pandemia, va rivisto completamente. Ragione per cui, ritengo giusta l’introduzione della norma voluta da Draghi perché premia il lavoro degli amministratori locali, lavoro troppo spesso sottovalutato e frutto della tanta, tanta disponibilità di mettersi a servizio della comunità per poche centinaia di euro. Detto questo, va bene l’incremento, ma spalmato sui tre anni”.

