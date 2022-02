Stipendi più alti ai sindaci? Zogno approva, Gorle ci deve pensare - BergamoNews

Bergamo. Da gennaio le indennità dei sindaci e degli amministratori locali sono più alte. Lo ha previsto una misura presa dal governo Draghi per tutti i Comuni.

ZOGNO

Selina Odette Fedi, sindaco di Zogno, spiega: “Come previsto dalla normativa, applicheremo l’adeguamento delle indennità di sindaco e assessori progressivamente, nell’arco dei prossimi tre anni. Ritengo che sia un provvedimento giusto, considerando che amministrare comporta molte responsabilità. Occuparsi del proprio Comune richiede innanzitutto tanto tempo: io, per esempio, trascorro tutte le giornate in municipio, entro al mattino ed esco la sera, dedicandomi al massimo ai cittadini. Dal canto loro, gli assessori mi affiancano assicurando il loro impegno e seguendo la vita amministrativa con dedizione: ogni giorno siamo al servizio della comunità e, per poter lavorare bene, serve parecchia disponibilità”.

“Amministrare un Comune – annota il sindaco – non è semplice: la formazione e l’esperienza acquisita sul campo sono fondamentali, hanno un’importanza strategica. Percepire un compenso adeguato sicuramente è utile, ma non basta a favorire l’impegno di nuove persone, specialmente se pensiamo ai più giovani: è meglio acquisire le competenze necessarie inserendosi gradualmente nella macchina amministrativa cominciando, per esempio, a impegnarsi come consiglieri comunali per poi diventare assessori e sindaci, e il gettone di presenza dei consiglieri comunali è molto basso. Si può imparare molto anche grazie al supporto di figure più esperte, ma credo che formarsi in prima persona sia la modalità migliore. La preparazione è un prezioso valore aggiunto ed è giusto che sia valorizzata”.

GORLE

L’avvocato Giovanni Testa, primo cittadino di Gorle, afferma: “Al momento io e la giunta non abbiamo preso alcun provvedimento sull’adeguamento delle indennità di sindaco e assessori. L’idea è quella di seguire quanto previsto dalla legge, che permette di dare un miglior riconoscimento agli amministratori locali. L’adeguamento verrà realizzato nell’arco dei prossimi tre anni, senza gravare sul bilancio comunale: verrà finanziato da rimborsi statali senza anticipi né esborsi da parte delle casse del Comune”.

“Va specificato – annota il sindaco Testa – che se l’aumento venisse effettuato subito sarebbe necessario attingere al bilancio comunale, ma articolandosi nel triennio non sarà necessario. Quindi, se qualcuno dicesse di voler rinunciare all’adeguamento per lasciare più risorse al proprio Comune affermerebbe un’inesattezza”.

“Infine, in merito alla possibilità che il ritocco alle indennità possa incentivare l’impegno politico di un maggior numero di cittadini, l’avvocato Testa conclude: “Chi decide di dedicarsi al proprio Comune lo fa perché è motivato da una grande passione e dalla volontà di mettersi al servizio della comunità. All’interno del nostro gruppo, per esempio, ci sono alcuni giovani straordinari che si adoperano in nome dell’impegno civico, non perché sono attratti dal guadagno. Ritengo che sia giusto riconoscere un compenso adeguato, perché amministrare è impegnativo, ma non basta: a livello locale il movente politico non può essere e non è l’aspetto economico”.

