San Valentino, dal fioraio e nei ristoranti: la cartolina delle Poste per gli innamorati - BergamoNews

Bergamo. Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo.

In particolare nella provincia di Bergamo, grazie anche alla collaborazione del Centenario Circolo Filatelico di Bergamo, hanno aderito a questa iniziativa diversi esercizi commerciali, che, nel corso della giornata dedicate all’amore, omaggeranno i loro clienti di questa cartolina durante una cena a lume di candela o ancora con l’acquisto di un mazzo di fiori.

Il prodotto filatelico è inoltre disponibile nei 5 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Bergamo: Bergamo Centro (via Locatelli, 11), Gandino (via Rimembranze, 1), Lovere (via Roma, 7), Treviglio (via Montegrappa, 20) e Zogno (via Martiri della Libertà, 16).

Negli Spazi Filatelia del territorio nazionale e online su www.poste.it e dall’ 8 al 14 febbraio si potrà utilizzare anche un annullo speciale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!