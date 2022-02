San Valentino, 10 canzoni d'amore per questa giornata: e la vostra? - BergamoNews

Bergamo. Dillo con una canzone! Per la giornata di San Valentino vi proponiamo dieci tra le più belle canzoni d’amore di ieri e di oggi, italiane e inglesi.

Perché si sa, un amore ha sempre una colonna sonora o una canzone particolare. Ecco le nostre.

Franco Battiato – La Cura

Francesco De Gregori – La donna cannone

Gino Paoli – Il cielo in una stanza

Samuele Bersani – Spaccacuore

Jovanotti – A Te

Elisa – Gli Ostacoli del Cuore

Laura Pausini – Vivimi

Ronan Keating – When You Say Nothing At All

Aerosmith – I Don’t Wanna Miss a Thing

John Legend – All of Me

