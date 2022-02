Processi di vendita aziendali: Yourbiz ha un metodo innovativo per mapparli e ottimizzarli - BergamoNews

Giorgio Nicoli, CEO di Yourbiz, ha avuto questa idea partendo da una situazione abbastanza comune nelle aziende B2B: “Durante gli incontri con i miei clienti ho notato che pochissimi avevano ben chiara la situazione del reparto vendite. La maggior parte ha poi ammesso che ogni commerciale fa di testa propria, senza condividere le informazioni importanti con il resto dell’azienda”.

Mappando il processo di vendita tutti hanno bene in mente cosa devono fare senza dare spazio agli equivoci e tutto il reparto ー se non tutta l’azienda ー ne giova.

Ottimizzare le risorse interne e far applicare a tutti un metodo collaudato porta benefici sia alle vendite, sia al reparto marketing, che può lavorare più efficacemente accanto ai commerciali.

Di cosa si tratta, precisamente?

Il lavoro di mappatura consiste nel segnare nero su bianco ogni passo compiuto da un determinato incaricato, includendo ogni singola attività, e valutando ogni variabile che potrebbe capitare, determinando già a monte il comportamento ideale da assumere per ogni eventualità.

Da un’operazione così semplice come la mappatura di un processo di vendita è possibile apportare diversi miglioramenti all’interno del reparto, tra cui:

– applicare sistemi di controllo su tutto il reparto;

– trovare gli anelli deboli della catena e migliorarli;

– ottenere strategie definite per le fasi di pre-vendita, vendita e post-vendita;

– definire un metodo di lavoro condiviso che tutti in azienda possono e devono seguire;

– aumentare la disciplina del reparto.

Puoi vedere un esempio pratico di un processo di vendita in questo articolo di approfondimento.

I benefici ottenuti dalle aziende B2B seguite da Yourbiz

Oltre ad essere ottimo sul piano teorico, si ottengono ottime ripercussioni anche sul lato pratico della quotidianità.

Infatti il reparto vendite:

– ha il controllo di tutta la sales pipeline e capisce facilmente cosa fare per concludere più in fretta le trattative;

– supera le inefficienze;

– collabora con il marketing, “scaldando” più facilmente i potenziali clienti e chiudendo più vendite in meno tempo;

– dedica più tempo alle attività più fruttuose, anziché perdere tempo dietro a operazioni ripetitive.

Questo metodo fa parte dell’approccio Demand Generation, che contraddistingue tutti i servizi offerti da Yourbiz. Scopri tutti i dettagli scaricando il loro ebook gratuito.

