Nevica nelle valli bergamasche: le foto dei nostri lettori - BergamoNews

Come annunciato dalle previsioni meteo è arrivata la neve anche in provincia di Bergamo. Lo testimoniano i nostri lettori che nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio ci hanno inviato diverse foto dai loro paesi, imbiancati dai fiocchi che hanno iniziato a cadere dalle prime ore della giornata.

Un San Valentino imbiancato quindi, in particolare nelle Valli e in attesa di capire cosa succerà in città, dove il Comune ha diffuso un’allerta: possibile neve questa sera nelle zone collinari della città e della Provincia, questa la previsione meteo per quel che riguarda la notte tra lunedì e martedì nella nostra città. Aprica e il Comune di Bergamo, seppur la neve prevista non sia particolarmente abbondante, hanno comunque attivato il piano neve previsto per l’inverno 2021/22, salando le strade soprattutto sul Colle di San Vigilio e prevedendo possibili azioni di spazzamento in vista delle prime ore di domani. Resta monitorata la situazione anche per il centro di città bassa, nel caso le temperature dovessero abbassarsi improvvisamente.

La situazione a Schilpario

Qui a Selvino

Qui a Lizzola

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!