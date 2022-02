Nasce a Bergamo l’associazione culturale Popolari Europeisti - BergamoNews

Bergamo. Nasce l’associazione Popolari Europeisti a Bergamo. “Abbiamo deciso di dare vita all’associazione perché condividiamo gli ideali e l’azione politica del Partito Popolare Europeo, nel solco della visione di De Gasperi, Adenauner e Schumann, secondo i quali senza volontà di dialogo e di superamento degli egoismi nazionali l’Europa non avrebbe potuto risorgere dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e sarebbe stata condannata a una guerra senza fine”, dichiara il presidente Francesco Gatti (nella foto qui sotto).

Il loro messaggio, spiega “è tuttora attuale, se è vero come è vero che abbiamo al nostro orizzonte nuove minacce che intendiamo decisamente contrastare: da un lato siamo infatti oggi sfidati da demagoghi che predicano l’egoismo e il nazionalismo, dall’altro non possiamo condividere politiche di sinistra troppo ancorate al passato. Siamo per la valorizzazione del merito e contro l’appiattimento delle aspirazioni delle persone, nel quadro della funzione equilibratrice dell’economia sociale di mercato”.

L’associazione è favorevole a una forte propulsione verso una maggiore integrazione dell’Unione Europea, per una solidarietà vera tra i diversi stati membri e per la costituzione di un esercito europeo, la cui mancanza si sta avvertendo in termini drammatici in questi giorni. “Siamo per una Europa che, assumendo un ruolo di guida nell’innovazione e nella ricerca scientifica e tecnologica porti a miglioramenti concreti nella vita delle persone, infondendo ottimismo verso il futuro. Siamo per una Europa più forte e più unita, e per una Italia più europea”.

A breve verranno istituiti tavoli di lavoro tematici per rafforzare la struttura organizzativa dell’associazione, per arrivare a metà marzo con la presentazione ufficiale.

Il presidente dell’associazione sarà Francesco Gatti, il vicepresidente Umberto Sicoli.

Ha accettato di far parte del direttivo come presidente onorario Giancarlo Borra, persona di grande spessore ed esperienza.

Per coloro che desiderano aderire è prevista una quota associativa a titolo simbolico di 10 euro. È possibile contattarci tramite la pagina Facebook “Popolari Europeisti”, oppure via mail all’indirizzo popolarieuropeisti@gmail.com

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!