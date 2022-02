Màkari, Brignano o La leggenda di Beowulf? La tv del 14 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 14 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”: Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare. E non si tratta solo del fatto che lì si è trasferito anche Teodoro, per dirigere l’innovativo progetto de La città del sole. Suleima sembra più lontana di prima, è sempre più presa dalla sua nuova vita, cioè dalla comunità che si è raccolta attorno a La città del sole. Il fatto è che Suleima sta crescendo, sta cambiando e Saverio ha paura che tutto questo la allontanerà irrimediabilmente da lui. Anche per distogliersi un po’ da queste angustie, Saverio accetta quindi l’offerta di un vecchio amico, Franco Pitrone, che lo invita a un convegno della Onestà e Giustizia, una importante associazione contro la criminalità organizzata…

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Puntata speciale per chiudere la stagione in bellezza: Enrico Brignano ci parla d’amore, senza tralasciare il suo lato più “piccante”, anche attraverso il suo vissuto, da quando era ragazzo ad oggi.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Su Italia1 alle 21.05 verrà proposta una nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Lockout”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Le nozze di Greta”; su Iris alle 20.55 “La legge della notte”; e su Italia2 alle 21.10 “La leggenda di Beowulf”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Sciarada – Il circolo delle parole. Hemingway. La pagina bianca ‘1944-1961′”. Cala Il sipario sulla vita iperbolica e tormentata di Ernest Hemingway: nessuna consolazione, neanche il premio Nobel vinto nel 1954. Il ricordo dei momenti felici vissuti a Parigi gli ispira Festa mobile, che uscirà postumo nel 1964. Il 2 luglio 1961 si toglie la vita.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Sherlock”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

