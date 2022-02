Le nuove statistiche confermano l’Inbound Marketing come mezzo strategico per le aziende B2B - BergamoNews

L’Inbound Marketing fa parte delle attività di Lead Generation, un insieme di azioni di marketing che hanno come scopo attirare l’interesse di potenziali clienti, per trasformarli gradualmente in clienti effettivi.

Uno dei vantaggi dell’Inbound Marketing è che, oltre ad acquisire nuovi clienti che arrivano al tuo sito web grazie a contenuti informativi utili, aiuta anche a fidelizzarli su più canali.

Scopri quali sono le principali tecniche di Inbound Marketing in questa pagina di approfondimento.

L’Inbound Marketing in numeri

Molte aziende B2B sono ancora dubbiose dell’effettiva efficacia di un’attività di digital marketing come questa: il luogo comune è che sia tutto fumo e niente arrosto.

La realtà dei fatti però ci dimostra l’esatto contrario:

• L’Inbound Marketing produce il 54% di lead in più rispetto ai canali tradizionali (Invesp);

• Le aziende che integrano l’automazione di alto livello (pratica presente nell’Inbound Marketing) nel loro processo di vendita generano circa il 16% di lead in più rispetto a quelle che incorporano un’automazione di basso livello o assente (Hinge Research);

• La Lead Generation aiuta le aziende a generare il 50% in più di contatti commerciali pronti per le vendite a costi inferiori del 33% (Invesp);

• I contatti in entrata hanno un tasso di chiusura del 14,6% (The Smarketers).

Perché è così efficace?

Il motivo principale della conversione migliore riscontrata nell’Inbound Marketing è che sono i potenziali clienti stessi che arrivano all’azienda visitando il sito web, non il contrario.

Già questa differenza da sola ha il suo peso: il potenziale cliente, avvicinandosi all’azienda di sua volontà, è già un passo avanti rispetto a una persona contattata “a freddo” o in modo forzato, ed è quindi più facile da convertire in cliente effettivo.

Non è un caso, infatti, che le attività di Inbound Marketing continuino tutt’ora ad essere un ottimo metodo di acquisizione clienti nel B2B: le persone preferiscono informarsi quanto più possibile in autonomia, anziché contattare i responsabili vendite. Quando un sito risponde a tutte le loro domande e curiosità, aumenta la loro fiducia verso l’azienda e… il gioco è fatto.

Per conoscere più da vicino come si imposta una strategia per attrarre, convertire, chiudere e fidelizzare i nuovi clienti, leggi l’ebook gratuito di Yourbiz.

