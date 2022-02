Il Tour of Oman regala il primo successo stagionale a Fausto Masnada - BergamoNews

Bergamo. A distanza di quasi tre anni dall’ultima affermazione al Giro d’Italia, il 28enne di Laxolo ha trionfato in solitaria nella quarta tappa balzando così in vetta alla classifica generale.

La frazione, caratterizzata dal triplo passaggio sull’ascesa di Bousher Al Amerat, ha esaltato le doti di Masnada il quale ha sfruttato il gioco di squadra della Quick Step-Alpha Vinyl Team, capace di inserire nella fuga di giornata lo svizzero Mauro Schmid.

Accompagnato da Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF Faizanè), Schmid ha provato a far la differenza già sul secondo gran premio della montagna transitando con oltre un minuto di vantaggio sul gruppo.

Un distacco che lungo l’ultima ascesa si è assottigliato complice i diversi attacchi provenienti dal gruppo principale costretto a far i conti con il francese Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), in grado di riprendere il battistrada e allungare ulteriormente in vista del GPM conclusivo.

L’allungo del giovane transalpino ha aperto la strada a Masnada che, complice l’indecisione degli avversari, ha lanciato un poderoso attacco in discesa che gli ha consentito di raggiungere la testa della gara e tagliare il traguardo con 1’07” su Schmid e su Vauquelin.

“È la mia prima vittoria per il Wolfpack e non posso dirvi quanto volevo ottenere un successo per la squadra! Oggi è stata una tappa così dura, ma abbiamo corso come squadra e questo è ciò che ha fatto la differenza alla fine – ha spiegato nel dopo-gara Masnada -. Mauro Schmid ha fatto una gara incredibile, è stato superbo attaccando e mettendo pressione sugli altri prima di aiutarmi nella parte finale della tappa, dopo essere stato raggiunto. Non posso ringraziarlo abbastanza per il suo impegno e il suo ottimo lavoro”.

Grazie al risultato ottenuto, il ciclista orobico guida la graduatoria con cinquantacinque secondi di vantaggio su Anthon Charming (Uno-X Pro Cycling Team) e cinquantotto su Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) in attesa delle ultime due frazioni della competizione.

Oltre a Masnada, il ciclismo bergamasco può gioire per l’ottimo inizio di stagione di Simone Consonni (Cofidis) il quale ha terminato in sesta posizione la Clasica de Almeria vinta dal norvegese Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!