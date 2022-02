Gori: “Giusto aumentare le indennità agli amministratori, Bergamo lo farà in 3 anni” - BergamoNews

Bergamo. Mentre monta la polemica a seguito del blitz di sindaco e assessori del comune di centrodestra di Sesto San Giovanni per essersi aumentati il compenso in una volta sola, attingendo alle casse del comune, la posizione delle realtà bergamasche sembra essere completamente diversa.

O meglio, in linea con le indicazioni volute dal presidente del Consiglio Mario Draghi, quelle cioè di riparametrare gli emolumenti degli amministratori locali rapportandoli a quelli dei presidenti di Regione ma di farlo in tre anni, scaglionati.

Gli aumenti li ha infatti finanziati il governo stesso, ma dividendoli in tre fasi: una prima parte nelle buste paga del 2022 (il 45% dell’aumento totale), una seconda nel 2023 (un altro 23%) e l’ultima, il restante 32%, nel 2024, fino ad arrivare ad un massimo di +55% rispetto all’attuale. Così è previsto dalla nuova Finanziaria. Per l’aumento complessivo, insomma, bisogna aspettare tre anni, a meno che i soldi non ce li metta il comune stesso.

A Sesto San Giovanni hanno voluto tutto subito, a spese dei cittadini per quanto non coperto dal governo.

Diversa la situazione per Bergamo e provincia, dove, sostanzialmente, è stata seguita la linea del Governo, anche per quanto riguarda i comuni, fatto salvo, per esempio, per Ardesio, dove il

problema non sussiste perché il sindaco non percepisce nessuna indennità.

Per quanto riguarda la città di Bergamo, la linea scelta dall’amministrazione la spiega il sindaco Giorgio Gori: “Ho portato personalmente l’argomento in Giunta e ho invitato i miei assessori a riflettere sull’argomento, anticipando che la mia opinione personale era rivolta a dilazionare l’incremento in tre anni. Ma dicendo, anche, che se si fossero espressi diversamente, mi sarei fatto portavoce della volontà comune. All’unanimità abbiamo votato per seguire il percorso diviso su più anni”.

Gori è assolutamente in sintonia con la scelta del Parlamento: “Più volte, insieme ad altri miei colleghi, mi sono espresso e ho combattuto per far sì che il Governo portasse avanti questa volontà, perché la ritengo giusta. Il principio è doveroso e, pertanto, la causa andava assolutamente perorata. Nel merito, credo che a livello nazionale, l’opinione sia equamente divisa: a essere sincero,

capisco anche la posizione di chi ha scelto di apportare l’aumento tutto in questo primo anno, ma noi non ce la siamo sentita. Perché? Perché arriviamo ad approvare un Bilancio in cui abbiamo dovuto davvero limare molto, limitando le dotazioni in carico ai servizi. Molti dei capitoli di spesa sono stati aggiustati, diciamo così, fatto salvo per quelli legati all’assistenza ai minori e al sostegno alla disabilità che, al contrario, sono stati aumentati. Inoltre non possiamo nemmeno usufruire dei dividendi delle società partecipate perché, come si può intuire, non ci sono stati. Per queste ragioni e molte altre ancora, non critico chi ha fatto una scelta diversa dalla nostra, ma, per quanto riguarda Bergamo, al momento la priorità è un’altra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Sergio Gandi, vice sindaco con delega al Bilancio e Tributi, agli Affari Generali e Legali e alla Sicurezza.

“Abbiamo deciso di seguire quanto indicatoci dal Governo – ha spiegato Gandi -. Come? Sposando la causa secondo quanto ci invita a fare la normativa, ovvero con un aumento degli emolumenti in tre anni, non certo in una volta sola. Le scelte fatte dalla nostra amministrazione sono sempre a favore dei cittadini, mai contro. Per questa ragione, sostanziale, non avremmo mai supportato una decisione che gravasse sul bilancio, attingendo alle casse comunali a discapito della collettività”.

Per finanziare la misura, sono disponibili 100 milioni per il 2022, 150 milioni per il 2023, 220 milioni a decorrere dal 2024: “Sì, la ripartizione seguirà questo iter. Tra l’altro, per quanto ci riguarda, non abbiamo ancora ricevuto l’incremento previsto dal primo scalino perché matura con l’approvazione del bilancio di previsione che avverrà, verosimilmente, a marzo”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!