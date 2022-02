Bonomo, l'avvocato-poeta: ecco la sua poesia di San Valentino per "Gli innamorati" - BergamoNews

Bergamo. Nuova opera per Benedetto Maria Bonomo. L’avvocato-poeta, già protagonista in diverse manifestazioni e premiato per i suoi versi, ha scritto una nuova poesia per il giorno di San Valentino, dedicata appunto a “Gli innamorati”. Eccola:

GLI INNAMORATI

Gli innamorati esistono lontani,

da inutili parole…

superflui gesti…

o ridicole convenienze…

Gli innamorati si nutrono dei loro sguardi…

perché è lì che trovano

tutte le risposte

alle loro domande.

È negli sguardi che si bastano…

semplicemente riflettendosi

nei desideri.

Benedetto Maria Bonomo

