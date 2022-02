Seriate: due campi da basket e uno da calcio al parco Vittime della mafia - BergamoNews

Seriate. Due nuovi spazi per praticare sport all’aria aperta: un playground nel parco delle «Vittime della mafia» e uno spazio attrezzato per il fitness nell’Oasi Verde 1. Grazie all’aumento della dotazione finanziaria del bando regionale “Sport Outdoor 2021”, sono stati finanziati anche due progetti del Comune di Seriate pensati per riqualificare alcune aree, arricchendole di strutture all’aperto per la pratica sportiva.

“Il benessere psicofisico e l’attività sportiva sono fondamentali, a maggior ragione in questo momento, viste le continue restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia – dichiara il neo assessore ai Lavori Pubblici Dimitri Donati -. Grazie a questi due interventi daremo la possibilità ai seriatesi di mantenersi in forma fornendo sia strumenti per allenarsi a costo zero, sia la possibilità di riqualificare e riappropriarsi di spazi importanti della nostra città. Come assessore sono molto contento di dare a Seriate nuove strutture e aree adeguate all’esercizio fisico, che permetteranno a tante persone, soprattutto a ragazzi e adulti, di praticare sport all’aria aperta e vicino casa”.

“Come richiesto dal bando regionale – dichiara l’Assessore allo Sport Antonella Gotti -, i fondi dovranno essere spesi per riqualificare playground cittadini o per installare attrezzature per l’attività a corpo libero, così da migliorare l’aggregazione sociale usando lo sport outdoor come collante. I progetti che saranno realizzati hanno un duplice obiettivo: ricreare e rinsaldare la collaborazione tra l’Amministrazione comunale, associazioni e società sportive dilettantistiche per la gestione e la manutenzione degli spazi, pensando magari di far adottare il parco Vittime della mafia a una o più di esse; offrire ai seriatesi nuovi servizi, dando la possibilità di praticare sport all’aperto in autonomia e in aree completamente rinnovate”.

Riqualificazione del playground del parco Vittime della mafia prevede due campi da basket e uno da calcetto, nuovi arredi, rastrelliere per biciclette e abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto prevede l’importo di circa 190mila euro di cui 150mila euro finanziati dai contributi regionali. L’intento dell’Amministrazione è quello di creare un’area riqualificata che per i giovani sia luogo di incontro per il tempo libero, vista anche la vicinanza con la scuola secondaria di primo grado mons. Carozzi e con l’oratorio, e per le associazioni sportive uno spazio dove praticare le proprie attività.

Attualmente gli spazi del parco, ossia il campo polivalente per il calcetto e il basket, l’area giochi dedicata ai bambini e quella verde con panchine, sono degradati e spesso soggetti a fenomeni di vandalismo. Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di un nuovo viale di ingresso con idonea pavimentazione, illuminazione e adeguato alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; la realizzazione di nuovi accessi al campo da gioco e alla tribuna tramite rampe con adeguata pendenza e stalli di sosta per disabili; la riqualificazione del campo polivalente esistente con un adeguamento dell’illuminazione, nuova pavimentazione, con il ridisegno di tutte le tracciature dei campi, ampliamento dell’area gioco, che consenta di realizzare due campi da basket regolamentari nel rispetto della normativa CONI, oltre che il campo da calcetto, la posa di una nuova recinzione parapalloni verso la scuola e di nuove attrezzature sportive (canestri, porte da calcetto).

Nel parco verranno installate panchine, cestini, una fontanella e rastrelliere per le biciclette.

All’Oasi verde verrà realizzata un’area attrezzata per il calisthenic, un intervento promosso invece dal Parco regionale del Serio. All’interno del più ampio progetto ‘Parco del Serio Sport Outdoor’, che coinvolge Seriate, Romano di Lombardia e Crema, circa 32 mila euro sono stati destinati alla realizzazione dell’area in questione.

Saranno installate strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e a corpo libero, accessibili anche ai soggetti con disabilità. Le attrezzature serviranno per rafforzare i muscoli del corpo, in particolare quelli del petto, della schiena, delle braccia, delle spalle e dell’addome. Questa attività contribuisce anche a migliorare il senso dell’equilibrio e la coordinazione motoria.

