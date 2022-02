Poca pioggia ed effimera neve attese nella notte tra lunedì e martedì - BergamoNews

Dal Centro Meteo Lombardo il punto sul cambio di tempo.

La luuuunga fase anticiclonica, che ci tiene taaaaanta compagnia da diverse settimane, godrà di qualche ora d’elemosina pluviometrica per il buon cuore d’una modesta perturbazione in lento avvicinamento da ponente.

Si tratta di un sistema frontale, tanto audace nelle intenzioni quanto sgangherato nella morfologia, figlio di un’ondulazione ghigliottinata sul più bello nel suo incedere – obtorto collo – verso le Alpi Occidentali.

Sia chiaro: meglio uno che zero, a spezzar la noia del peggior inverno da anni, dunque accogliamo con piacere questo orfano rutto atlantico, di magnanima concessione azzorriana, lanciato al suicidio nella palude alto-pressoria mediterranea. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare.

Torniamo alla previsione.

La suddetta “perturbazione” proverà a portarci qualche debole o al più moderata precipitazione sparsa tra la serata di lunedì 14 febbraio 2022 e l’alba di martedì 15. Parliamo di qualche millimetro di pioggia sicuramente utile alle pianure per stemperare le polveri, mentre sui rilievi alpini e appenninici farà gradita ricomparsa un po’ d’effimera neve, in particolare nelle Orobie e Prealpi Bresciano-Gardesane (fino a 15cm a 1000 metri, fino a 30cm a 2000 metri), qualcosa in meno sulle Retiche.

Attenzione dunque alla viabilità nelle nostre strade montane, qualora vi foste dimenticati del calendario, giacché un po’ di neve in montagna a metà febbraio non dovrebbe rappresentare ‘sta gran notizia, ma di questi tempi magri potrebbe esserlo.

Per quanto riguarda la viabilità padana: attenzione al tratto autostradale piemontese della A7 Milano-Genova, da Tortona al valico ligure, dove dalla serata di lunedì sarà possibile l’accumulo di qualche centimetro neve. Una finestra di neve (o pioggia mista a neve) sino a quote di pianura è altresì possibile lungo la fascia pedemontana appenninica tra Vogherese e Oltrepò Pavese.

Sempre in serata di lunedì sono possibili precipitazioni nevose da quote inizialmente collinari (300-400 metri sul livello del mare) sino in fascia prealpino-pedemontana VA-CO, in successivo rialzo entro la notte/mattino. Quota neve da subito molto più alta in centro-est regione, variabile tra 500 e 1000 metri.

A seguire? Nulla di nuovo. Ancora tempo stabile e asciutto a oltranza, con nuvolosità variabile e temperature in rialzo, fino a riavvicinare i 18/20°C di massima entro il prossimo weekend.

