Malinovskyi entra e cambia la partita, Sportiello è una sicurezza tra i pali - BergamoNews

Sportiello 7 : L’ascensore Gasperini rischiaccia il tasto 2, quello del secondo. Come si presenti di testa lo spiega volando al 3’ su sinistro di Dybala. Si supera con una deviazione in corner (10’ 2t) Prestazione sicura e di grande applicazione. Chapeau.

Toloi 6,5 : Parte guardingo, poi Morata lo disturba solo con qualche scivolata di troppo

Demiral 7,5 : Con Vlahovic servono le maniere forti, senza paura lo riporta con i piedi per terra.

Djimsiti 6 : Tieni a freno Dybala senza rischiare. Prestazione in ripresa dopo le ultime non brillanti.

Hateboer 6 : Impedisce ogni ripartenza a De Sciglio e aiuta su Morata.

Freuler 7 : Metronomo dal senso tattico accompagnato da preziosi recuperi palla, più volte decisivi a salvare ripartenze avversarie.

Deroon 6,5 : Corsa tanta, imprecisioni troppe. Su Dybala una chiusura fuori tempo (13’) e davanti alla porta il sinistro è una ciabattata (24’). Ci riprova all’inizio del secondo tempo senza fortuna, riportando la prestazione su buoni livelli

Zappacosta 6 : Le sue discese devono portare scompiglio, ci riesce quasi sempre mettendo in difficoltà Danilo.

Mahele (14’2t) : 6 Tiene la posizione senza spingere sulla fascia .

Koopmeiners 6,5 : Lancio per Boga (43’) da applausi. Fa sentire il fiato a Locatelli per poi ripartire. Sfiora il raddoppio mancando una deviazione davanti alla porta

Muriel 5,5 : Manca la giocata decisiva davanti alla porta liberata dall’uscita di Szczesny,( che Mariani non punisce almeno con il giallo) , non manca l’impegnò ma non si vedono acuti degni dei suoi colpi.

Malinovskyi (14’2t) 7,5 : Fa subito ammonire De Ligt, dalla punizione esplode la bomba che incendia la curva (1-0) e cambia la partita.

Boga 6,5 : Dategli palla, che non disdegna mai, finché birra tiene qualcosa inventa sempre. Non sfrutta come dovrebbe nel primo tempo due occasioni davanti alla porta, la prima ignora Zappacosta meglio piazzato.

Pasalic : (45’ 2t). Sv

Gasperini 7 : Ultima spiaggia o quasi per una stagione consacrata da troppi infortuni muscolari, nonché vari torti arbitrali che alle concorrenti non sono capitati. La beffa finale dopo una grande prestazione deve servire per continuare a credere nel quarto posto.

