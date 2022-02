Bergamo a misura di bici: i percorsi tracciati dagli studenti dei licei - BergamoNews

Bergamo. Largo ai giovani. Nel pieno della crisi climatica globale e dopo tante discussioni e dibattiti sulla tutela dell’ambiente sono proprio i giovani e i ragazzi bergamaschi a proporre qualcosa di molto concreto. Un progetto: Green lane project. Insomma, hanno preso la bicicletta ed hanno iniziato a pedalare. Sorprendendo tutti, come succede sempre in questi casi.

“Bergamo è una città piccola, soprattutto se la giri in bici – spiega Nicola Eynard -. E sicuramente è a portata di pedali per ragazzi e ragazze di scuola superiore. Da questo dato di realtà sono partiti gli studenti del Liceo Lussana che il 9 febbraio, proprio nel giorno in cui la tutela dell’ambiente è entrata in Costituzione, hanno presentato un bellissimo progetto, ospitati da Bikefellas”.

“L’idea, nata in piena pandemia dall’inesauribile mente di Andrea Gambirasio, è semplice: vista le difficoltà dei mezzi pubblici, convincere più studenti possibile ad andare a scuola in bici – spiega ancora Eynard -. Il Comitato Studentesco Lussana , con l’Associazione Genitori Lussana e Fiab Bergamo – Pedalopolis hanno raccolto la sfida e realizzato una mappa di percorsi che da tutta la città portano al Liceo, riportando i tempi di percorrenza misurati attraverso diversi sopralluoghi. Si è scoperto così che la bicicletta è il mezzo più rapido per spostarsi in città nelle ore di punta, oltre che il più sano ed ecologico. È stato emozionante ascoltare studentesse e studenti presentare il progetto, anche quelli della 5B del liceo Manzù il cui apporto grafico è stato decisivo. Il progetto sta funzionando, sempre più studenti stanno scegliendo questo mezzo (e anche molti professori) e alcuni di loro si stanno accorgendo di quale interessante esperienza sia osservare il paesaggio urbano a bordo di una due ruote. L’obiettivo ora è estendere il format alle altre scuole della città”.

Trovate tutto su www.greenlaneproject.it

Hanno partecipato al progetto:

2 scuole

2 associazioni

1 comitato studentesco

4 professori del Lussana

2 professori del Manzù

7 rappresentanti degli studenti del Lussana

24 studenti del Manzù

2 PCTO

2 commissioni del Lussana (commissione green e LUSSANA IN RIPRESA )

) 2 questionari per un totale di oltre 500 studenti intervistati

1 sito web

1 ricercatore UNIBG

1 ricercatrice UNIPD

1 assessore

1 evento on line con 371 visualizzazioni you tube

1 serata di presentazione

1 ciclobar

1 contest fotografico con 16 premiati

50 magliette stampate

