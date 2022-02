Buoni fruttiferi postali, il caso in Cassazione: in ballo milioni di euro - BergamoNews

La prima sezione civile della Suprema Corte per la prima volta è chiamata a decidere in camera di consiglio, sulla corretta determinazione degli interessi spettanti ai risparmiatori al termine dei 30 anni di vita dei titoli della serie “Q/P”.

L’origine della controversia è costituita, infatti, dalle modalità con cui Poste calcola gli interessi relativi al terzo decennio per i Buoni emessi a partire dal mese di luglio 1986 e che, stante la loro durata trentennale, sono giunti a scadenza negli ultimi anni.

All’epoca le condizioni economiche dei Buoni venivano aggiornate in riduzione dall’ufficio postale con un timbro sui vecchi moduli della precedente serie “P”. Un timbro che per Poste, anche se relativo al primo ventennio di durata, è sufficiente a modificare il rendimento per l’intera durata trentennale dell’investimento.

Se la Corte dovesse accogliere la tesi dei risparmiatori, secondo la quale devono prevalere gli importi non modificati contenuti ed impressi sui moduli per l’ultimo decennio, Poste dovrà sostenere un maggior esborso di diversi milioni di euro nel caso in cui numerosi risparmiatori si attiveranno nelle sedi competenti.

La sentenza della Corte di Cassazione farà chiarezza su una questione che è stata affrontata in numerose sentenze della giurisprudenza di merito e decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario che, con la decisione numero 6142/2020 del Collegio di Coordinamento ha accolto le ragioni dei risparmiatori.

Alla data attuale, sul sito dell’Abf risultano oltre 2.400 decisioni in materia di Buoni postali favorevoli ai risparmiatori della serie “Q/P” non adempiute da Poste.

La parola ora passa alla Corte di Cassazione che potrà dare una chiara interpretazione dei diritti e doveri di ciascuna parte in causa.

