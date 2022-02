Auto in fiamme sull'A4 a Seriate: l'intervento dei vigili del fuoco - BergamoNews

Bergamo. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti domenica 13 febbraio alle 12.40 per spegnere un’autovettura in fiamme sulla A4. Il veicolo era nel tratto di autostrada a Seriate in direzione Venezia. I vigili del fuoco spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!