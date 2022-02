Atalanta-Juve, Cado dalle nubi o Ricetta d'amore? La tv del 13 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 13 febbraio alle 20.45 su DAZN verrà trasmessa la partita di calcio fra Atalanta e Juventus, valida per la nuova giornata del campionato di serie A.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “L’amica geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La cura” e “Guerra fredda”.

Nel primo, Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa – per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a farsi pubblicare l’articolo dall’Unità.

Nel secondo, Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivela estremamente complesso. Pietro ed Elena si sposano in Comune con pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Poetica giustizia”: tutto il web è coinvolto in una caccia al tesoro, dietro alla quale pare che ci sia la mente perversa di Stuart Packer arrestato per una rapina, il cui bottino, circa due milioni di dollari, non è mai stato trovato…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Zona bianca”, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi (che cambia collocazione e si sposta dal mercoledì alla domenica), mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Cado dalle nubi”; su Italia1 alle 21.20 “Kong: Skull Island”; su Rai4 alle 21.20 “Ogni maledetta domenica”; su La5 alle 21.05 “Ricetta d’amore”; e su Iris alle 20.55 “Jane Eyre”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi – Natura”. La puntata si apre con “Animali innamorati”, una serie dedicata ai rapporti interpersonali presenti nel mondo animale, testimoniati dallo studio di Liz Bonnin. A seguire, Monica Ghezzi ci restituisce le voci e i racconti di una città ricca di storia: Siracusa.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21 “One piece”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

