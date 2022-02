Arte Serra: concorso artistico sugli obiettivi dell'Agenda 2030 - BergamoNews

Il ristorante La Serra – il locale cordiale di Seriate, nuovo progetto di solidarietà ed inclusione sociale, lancia il concorso “Arte Serra”. Entro il 15 febbraio, artisti e gruppi artistici possono presentare la propria opera ed aggiudicarsi uno dei quattro premi messi in palio dall’impresa sociale che ha aperto il nuovo locale di via Comonte 14.

Il contest è rivolto sia a singoli che gruppi del territorio, senza limiti di età, ed ha come tema tre degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030: sconfiggere la fame, ridurre le disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabile. Ogni partecipante può presentare una sola opera visuale: fotografia, disegno, grafica digitale, fumetto, illustrazione, pittura. In palio 500€ al vincitore, 400€ al secondo classificato, 200€ al terzo e al quarto. Tutte le opere selezionate saranno poi esposte nel locale, per una durata di tre mesi, e presentate al pubblico in una giornata ad hoc.

L’iniziativa, che vede la collaborazione della cooperativa sociale HG80, specializzata sulle politiche giovanili e sull’arte, s’inserisce nella mission del nuovo locale. “Siamo un’impresa sociale che si occupa di ristorazione: all’interno della Serra trovano spazio persone con fragilità che inseriamo nel mondo lavorativo con accompagnamento educativo – spiega Luca Curioni de La Serra –. Ma non solo: portiamo avanti diversi progetti sociali come la possibilità di acquistare ortofrutta biologica della cooperativa Biplano, i dolci del carcere e altre attività con l’Ambito di Seriate. Con il contest artistico vogliamo dare l’opportunità agli artisti bergamaschi di presentarsi al pubblico in un contesto informale e al tempo stesso tenere alta l’attenzione sugli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile”.

Il ristorante La Serra – il locale cordiale di Seriate non è solo un microcosmo di profumi, sapori e relazioni, ma anche un progetto di solidarietà ed inclusione sociale. All’interno della serra si coltivano opportunità lavorative a carattere duraturo rivolte a persone segnate da percorsi difficili, di svantaggio e di emarginazione. E il suo amore per la natura e per l’uomo si allarga anche all’organizzazione di eventi legati al tema agricolo e al territorio, alla valorizzazione dell’agricoltura e all’attenzione ai produttori a Km.0.

Info e iscrizioni al concorso artistico:

https://laserra.org/arte-serra/

