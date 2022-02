Weekend di bel tempo, in arrivo pioggia e neve - BergamoNews

Con Carlo Tarantola del Centro meteo lombardo vediamo come sarà il weekend bergamasco

ANALISI GENERALE

L’espansione verso est dell’alta pressione su tutta l’Europa centro-meridionale determina l’assenza di precipitazioni significative sulla nostra regione per tutto il fine settimana. Nella mattina di lunedì una debole perturbazione atlantica raggiungerà il nord Italia, portando piogge diffuse, anche se con accumuli non importanti, e deboli nevicate a quote collinari, a tratti anche in pianura.

Le temperature subiranno un progressivo calo, lieve nel fine settimana e molto marcato nei primi due giorni della settimana.

Sabato 12 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulle Alpi, parzialmente nuvoloso sugli altri settori. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su Prealpi, zona Lario e fascia pedemontana, poco nuvoloso altrove. Nella sera persiste qualche nuvola tra Prealpi e alta pianura, poco nuvoloso sul resto della regione.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12 °C.

Domenica 13 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino velature estese su buona parte della regione. Da metà giornata e al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Lombardia. In serata aumentano le nubi a partire da ovest, qualche nebbia sulle pianure orientali. Nella notte cielo coperto su tutti i settori.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 2 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Lunedì 14 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della Lombardia ma senza precipitazioni. Da metà giornata e nel corso del pomeriggio deboli piogge in estensione da ovest verso est, prime nevicate sulle Alpi oltre 800 m e Prealpi oltre 1100 m, con quota neve in progressivo calo. Dal tardo pomeriggio e nella notte piogge deboli diffuse su buona parte della regione, nevicate sui rilievi alpini oltre 700 m, su Prealpi occidentali, varesotto e Brianza oltre 300/400 m, sulle Orobie oltre 900 m. Non si esclude qualche debole nevicata o nevischio anche sulle pianure occidentali.

Temperature: in deciso calo. In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 2 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 2 e 4 °C.

