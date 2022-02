Villongo, addio all'ultimo semaforo sulla provinciale della Val Calepio: in arrivo una rotonda - BergamoNews

Villongo. Si apre un nuovo capitolo per la viabilità del Basso Sebino. Dopo anni di attesa, arriva a Villongo la rotonda di viale Italia. È stato approvato infatti il progetto di fattibilità del nuovo rondò sulla sp91, che permetterà di eliminare l’ultimo semaforo esistente sulla provinciale.

L’opera, del costo di 400 mila euro e interamente a carico della Provincia di Bergamo, dovrebbe partire dopo la fine dell’anno scolastico con una durata dei lavori stimata intorno ai due mesi.

Di forma circolare, la rotonda avrà un diametro di 26 metri e un’aiuola interna. Per il comune di Villongo, il lavoro da fare non sarà molto: “Dovremo solo mettere i fiori nell’aiuola”, ironizza il vicesindaco Mario Ondei.

All’amministrazione, rimarrà da affrontare principalmente una questione. Con l’eliminazione del semaforo, perderà le entrate provenienti dalle sanzioni per il rosso stop, pari a circa 200 mila euro l’anno. “Nel 2022 non incideranno molto perché le multe andranno avanti ancora per qualche mese. Ma per l’anno prossimo dovremo pensare a come recuperare le entrate. Non andremo a tagliare sui servizi e non vogliamo toccare le tasse. Cercheremo un’ottimizzazione delle spese, tenendo conto che quest’anno abbiamo un aumento dei costi di 150 mila euro per il rincaro dell’energia”.

Il braccio destro del sindaco Maria Ori Belometti rassicura inoltre sulle condizioni della viabilità durante i lavori: “La provinciale non verrà chiusa, solamente in una porzione della strada si circolerà in maniera alternata”. Ma qualche rallentamento è da mettere in conto. “Un po’ di disagio ci sarà, specialmente per chi va al lago. Ma la rotonda – conclude il vicesindaco – servirà proprio ad alleggerire la circolazione generale sulla provinciale in futuro”.

