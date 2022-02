Protezione civile: in un anno più di 60mila ore di servizio agli hub vaccinali - BergamoNews

Bergamo. Il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio è stato in visita a Bergamo nella mattinata di sabato 12 febbraio.

Accolto dai parlamentari bergamaschi, consiglieri regionali e provinciali, sindaci, autorità militari e da una delegazione di volontari della Protezione civile orobica, ha partecipato ad un incontro all’auditorium Olmi della Provincia ed è stato poi accompagnato al Centro Polifunzionale Emergenze di Azzano San Paolo dove vengono tenuti i mezzi della colonna mobile provinciale, all’hub vaccinale al Cus di Dalmine e a quello dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

“Nei centri vaccinali afferenti all’Asst Papa Giovanni XXIII i volontari hanno svolto più di 60mila ore totali di servizio, sono stati impiegati fino a 35 volontari per turno – dichiara il consigliere provinciale Massimo Cocchi, fresco di delega alla Protezione civile -. In 1014 giorni di apertura, sono state somministrate circa 580mial dosi di vaccino. Uno sforzo importante da parte di tutti e la presenza del Capo Dipartimento è il segno della vicinanza e dello Stato a tutti coloro che si sono spesi volontariamente per la buona riuscita della campagna vaccinale. Per questo ringrazio Fabrizio Curcio della sua visita e la senatrice Alessandra Gallone che si è impegnata per fargli arrivare il nostro invito”.

“Il Capo Dipartimento si è complimentato per il lavoro svolto all’hub di Dalmine. La sua presenza a Bergamo non era scontata, dato che ci ha già fatto visita un anno fa insieme con il generale Figliuolo quando è stato aperto il centro al Cus. Ci ha fatto molto piacere riceverlo, è stato un bel riconoscimento per tutti i nostri volontari impegnati in questo servizio”, dichiara Matteo Nespoli, responsabile della Protezione civile dell’area Dalmine-Zingonia.

All’ospedale Curcio ha incontrato il direttore generale Maria Beatrice Stasi, che ha elogiato la disponibilità e l’organizzazione dei volontari: “Chi arriva nei nostri centri vaccinali sa che non troverà solo medici e infermieri di grande professionalità, ma anche volontari pronti ad aiutarli nelle varie tappe del percorso vaccinale, dall’ingresso e accettazione amministrativa, fino all’attesa dopo l’iniezione. Il rapporto del Papa Giovanni con la Protezione civile si è espresso ai massimi livelli durante la grave pandemia, oltre al lavoro nei centri vaccinali. Basta ricordare il grande lavoro comune all’ospedale alla Fiera di Bergamo, che ha visto accanto a noi anche con i contingenti inviati dalla Protezione civile nazionale. Un esempio virtuoso di collaborazione che ha consentito di affrontare momenti molto difficili qui a Bergamo”.

guarda tutte le foto 18



La visita del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio

“I volontari della Protezione civile ci stanno supportando fin dall’inizio della campagna vaccinale nell’aiutare gli utenti ad orientarsi all’interno degli hub, facilitando i percorsi e l’accesso alle prestazioni – ha commentato Simonetta Cesa, direttore socio sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. In totale hanno erogato più di 60 mila ore di servizio attivo nei nostri 7 hub vaccinali allestiti in città e sul territorio negli ultimi 12 mesi, spostandosi insieme ai nostri operatori nelle varie sedi e modulando il loro impegno per dare il massimo sostegno al nostro lavoro”.

