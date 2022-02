Olimpiadi, brilla sul podio l'argento di Moioli e Visintin - BergamoNews

Pechino. L’argento di Michela Moioli e Omar Visintin brilla intensamente nel cielo notturno di Pechino.

La 26enne di Alzano Lombardo e il 32enne di Lagundo hanno ricevuto la medaglia conquistata nella prova a squadre di snowboard cross gustandosi il calore dei tifosi cinesi presenti al National Stadium.

Accompagnati da tecnici e compagni di nazionale, Moioli e Visintin hanno ricevuto l’importante riconoscimento dalle mani del presidente del Comitato Olimpico Ceco Jiří Kejval e dal vicepresidente della FIS Dexter Paine terminando così nel migliore dei modi una giornata indimenticabile per lo sport azzurro.

Preceduti soltanto dagli statunitensi Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner, il duo dell’Esercito si è lasciato alle spalle la debacle di Michela nell’individuale regalando all’Italia un risultato storico in una specialità al debutto nella rassegna a cinque cerchi.

“Questa medaglia di oggi rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell’altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità – ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò -. Complimenti anche a Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva che hanno lottato fino all’ultimo e comunque ci hanno consentito di essere l’unica nazione a qualificare in finale due team”.

Capaci di gestire al meglio la pressione della vigilia, Michela Moioli e Omar Visintin hanno consentito alla spedizione tricolore di superare il numero di medaglie ottenuto quattro anni fa in Corea del Sud e puntare così al record realizzato a Lillehammer 1994.

“Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang. Lo abbiamo fatto grazie ad una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale – ha sottolineato Malagò -. Mancano ancora otto giorni di gare. Questa Italia può regalarci altre gioie”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!