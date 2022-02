Olimpiadi, Sofia Goggia riparte dalla discesa libera e sfiora la top ten nella prima prova cronometrata - BergamoNews

Nessun infortunio può fermare Sofia Goggia.

La 29enne di Bergamo ha iniziato la propria esperienza ai Giochi Olimpici Invernali firmando il dodicesimo tempo nella prima prova cronometrata di discesa libera e dimostrando di potersi giocare le proprie chance nella propria specialità.

Scattata con il pettorale numero 11, la finanziera bergamasca ha scacciato i fantasmi dei giorni scorsi dimostrando di trovarsi a proprio agio sulla pista di Yanquing e trovando le giuste traiettorie che potrebbero regalarle una medaglia nella prova di martedì 15 febbraio.

Nonostante un piccolo sbilanciamento all’uscita da un salto, Goggia ha concluso le proprie fatiche con 1”55 di ritardo dalla svizzera Priska Nufer che si è aggiudicata a sorpresa il primo training davanti alla tedesca Kira Weidle e all’austriaca Christina Scheyer.

In grado di affrontare il dolore causato dall’infortunio al ginocchio sinistro, la fuoriclasse tricolore ha lasciato spazio alle emozioni dopo il traguardo mostrando un ampio sorriso che fa ben sperare in vista della competizione a cinque cerchi.

“Sono stata felicissima. Dopo il volo di Cortina, era un miracolo esser arrivata qui anche perchè le Olimpiadi sono il sogno di ogni bambino e aver visto all’inizio della ricognizione il simbolo dei cinque cerchi mi ha emozionato particolarmente – ha spiegato Goggia poco dopo l’arrivo -. Ho cercato di stare sugli appoggi per capire come stava il ginocchio e com’era la neve motivo per cui sono particolarmente soddisfatta nonostante qualche frenata”.

Spaventata dalle possibili conseguenze del ritorno in pista, l’azzurra ha ritrovato la passione per lo sport che condivide con l’amica Michela Moioli che qualche minuto prima si era aggiudicata l’argento nello snowboard cross

“L’ho sentita stamane e le ho detto che avrebbe potuto vincere, ma sono comunque felice. Poi le scriverò un messaggio su Whatsapp per congratularmi con lei – ha confessato Goggia con grande semplicità -. Ieri ho pensato a lungo cosa avrei pensato stamane al cancelletto, tuttavia sono arrivata concentrata e consapevole di quello che potevo fare per cui sono riuscita a completare quanto mi ero prefissata”

Sofia Goggia avrà ora modo di testarsi nuovamente nella seconda prova cronometrata in programma nella notte di domenica 13 febbraio, utile per trovare ulteriormente confidenza nei propri mezzi

© Riproduzione riservata

