Olimpiadi, la gioia di Michela Moioli: “Dedico l’argento alla mia famiglia e alla squadra” - BergamoNews

I segni della caduta nell’individuale sono ancora visibili sul volto di Michela Moioli, ma dalla delusione è passata all’emozione del podio della prova a squadre.

La campionessa bergamasca di Alzano Lombardo ha infatti riscritto la storia dei Giochi Olimpici Invernali conquistando l’argento nello snowboard cross chiudendo così un’esperienza a cinque cerchi difficile da dimenticare.

Decisa a riscattare la cocente delusione rimediata qualche giorno prima, la 26enne Moioli ha avuto modo di godersi a pieno la premiazione svoltasi davanti agli occhi del presidente federale Flavio Roda e dei compagni di squadra lasciandosi andare sul podio a un intenso abbraccio con il collega Omar Visintin.

“Oggi ho voluto dar tutto per me, per Omar e per tutta la squadra. Lui mi ha trascinato dimostrandosi particolarmente concentrato e tranquillo, mentre io ero un po’ tesa – ha spiegato la fuoriclasse tricolore ai microfoni di Rai Sport -. Ci ho creduto fino in fondo per l’oro, ma Lindsey era più veloce di me per cui sono contenta perchè ho dato tutto e abbiamo vinto un argento di squadra”.

Guidata dal 32enne alto-atesino, Moioli ha voluto dedicare questa medaglia alla famiglia e ai colleghi che non hanno potuto prendere parte alla competizione cinese: “La dedica va a loro che mi hanno sostenuto in questi giorni, anche perchè questa è una vera e propria medaglia di squadra. Le ferite per la gara individuale sono ancora presenti sia esternamente che internamente, tuttavia è ormai un lontano ricordo perchè mi sono presa la mia rivincita e perchè devo puntare la mia attenzione sui prossimi obiettivi”.

Il duo azzurro ha ricevuto anche i complimenti del commissario tecnico Cesare Pisoni che ha fatto il punto sulla situazione dello snowboard italiano.

“È un vero risultato di squadra perchè queste condizioni non hanno favorito Michela, unica atleta con il destro avanti in grado di salire sul podio – ha spiegato il tecnico residente ad Ardesio -. Questa medaglia è la dimostrazione della forza del nostro team e del grande lavoro fatto dai nostri allenatori. Con questa prova si è chiusa la nostra spedizione. Siamo parecchi soddisfatti perchè abbiamo vinto due medaglie e ora non vediamo l’ora di gareggiare a Cortina d’Ampezzo”

