Lallio, da martedì mini hub per le terze dosi gestito dalle farmacie - BergamoNews

Lallio. A partire da martedì 15 febbraio sarà possibile effettuare la vaccinazione anti Covid-19 anche al Mini Hub di Lallio in via Monte Grappa n. 26. La struttura sarà gestita unicamente da farmacie della Provincia di Bergamo e sarà possibile accedervi effettuando la pranotazione attraverso l’apposito link al sito della Regione Lombardia.

Il mini hub di Lallio effettuerà i seguenti orari: lunedì dalle 12 alle 16, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, venerdì dalle 16 alle 19.

I residenti di Lallio avranno a disposizione, con accesso libero e senza prenotazione, fino a 12 inoculi al giorno.

Sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid-19 on line attraverso la piattaforma dedicata sul sito anche per il Mini Hub di Canonica D’Adda in Piazza del Comune.

Nei Mini Hub gestiti da farmacisti ed in farmacia verrà effettuata solo la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali è raccomandata. Il vaccino fornito alle farmacie è il Comirnaty (Pfizer).

“Il ruolo delle farmacie sta diventando sempre più strategico in questa fase della campagna vaccinale – commenta Arrigo Paciello, responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale di ATS Bergamo – sia perché garantiscono vaccinazioni di prossimità sia perché consentiranno, con la loro azione di supporto, il rientro del personale ospedaliero alle attività ordinarie di ricovero e ambulatoriali”.

Anche in questo fine settimana alcuni hub della provincia promuovono l’open day per le vaccinazione anti Covid pediatriche (5-11 anni), con accesso libero e senza prenotazione: l’Asst Bergamo Est sarà in campo con i centri vaccinali di Chiuduno sabato e domenica dalle 8 alle 20, e Clusone sabato e domenica dalle 8 alle 14; l’Asst Bergamo Ovest ripropone l’open day al PalaSpirà di Spirano, aperto sia sabato sia domenica dalle 8 alle 16; l’ospedale Papa Giovanni sabato e domenica dalle 8 alle 20 nell’hub dell’auditorium «Parenzan» dell’ospedale.

