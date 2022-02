Giulia Locati, da Arcene all'Inghilterra per diventare astrofisica - BergamoNews

Arcene. Studia astrofisica all’università del Sussex ed è stata selezionata come ricercatrice per l’Ukri, il centro di ricerca governativo inglese che si trova nei pressi di Oxford.

Si chiama Giulia Locati, ha 20 anni e fino a due anni fa viveva ad Arcene con la mamma Emanuela e il papà Ruggero. Ora invece abita in un miniappartamento in un residence nel centro di Brighton. Ogni mattina prende l’autobus che la porta direttamente all’interno dell’università “che è grande come Arcene”, racconta la mamma, e frequenta le lezioni in vista dei prossimi esami.

Giulia ha studiato al liceo scientifico Facchetti di Treviglio e nel frattempo giocava a tennis a livello agonistico. A 17 anni è addirittura partita per la Florida, dove è rimasta 6 mesi in una rinomata scuola di tennis a livello internazionale.

“Inizialmente ha pensato di iscriversi all’università in Florida e continuare a giocare, visto che in America chi pratica sport a certi livelli è molto sostenuto nel percorso di studio – spiega Emanuela -. Voleva fare medicina ma poi si è resa conto che non sarebbe riuscita ad affrontare degli studi così impegnativi portando avanti anche il tennis agonistico. Così ha deciso di fare richiesta alla facoltà di astrofisica dell’università del Sussex, le hanno fatto dei colloqui online e abbiamo compilato insieme dei questionari. Una delle prime cose che ci hanno chiesto è stata quanti soldi avevamo in banca perché, prima di accettarti, vogliono sapere come sosterrai le spese per gli studi e per mantenerti in Inghilterra. Hanno contattato anche i professori del liceo per conoscere la media dei voti e richiedevano i brevetti di lingua inglese”.

Poi, come nei film, tutta la famiglia Locati ha atteso la famosa comunicazione per sapere se la domanda di Giulia era stata accolta. La risposta è stata positiva: non solo, la ragazza si è aggiudicata anche una delle dieci borse di studio messe a disposizione dell’università.

Così è partita, ha vissuto un anno nel campus e si è fatta conoscere per le sue capacità. “Ha avuto la fortuna di incontrare un professore italiano che l’ha presa in simpatia e le ha proposto di lavorare per lui durante l’estate come ricercatrice – continua Emanuela -. In Inghilterra le università collaborano molto con i licei e Giulia ha tenuto un corso per i ragazzi più giovani, sempre stipendiata, cosa che a noi italiani può suonare un po’ strana”.

Nella facoltà di astrofisica il terzo anno è integrativo ed è possibile decidere di trascorrerlo lavorando nel settore della ricerca. Giulia Locati ha fatto richiesta all’Ukri e, dopo 6 selezioni, è stata accettata: lavorerà al Ral, il dipartimento di fisica delle particelle, che collabora con il Cern, il più grande laboratorio al mondo che svolge ricerca scientifica sulla fisica delle particelle elementari.

“Si trasferirà per un anno a Oxford e poi tornerà a Brighton per l’ultimo anno, dove riprenderà con gli esami”, dice mamma Emanuela.

Giulia vuole continuare a fare ricerca anche dopo gli studi, o le piecerebbe diventare una divulgatrice scientifica. La sua famiglia la sostiene: “Certo, ci manca e pensiamo che difficilmente deciderà di vivere in Italia, punta a prendere la doppia cittadinanza. Ma siamo felici per lei, siamo orgogliosi e lei ci ripaga di tutti i sacrifici che stiamo facendo per farla studiare”.

