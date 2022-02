San Pellegrino, scontro tra due auto: Valle Brembana bloccata per ore - BergamoNews

San Pellegrino. Lo scontro frontale tra due auto alle 6.48 di venerdì mattina 11 febbraio a San Pellegrino, vicino alla galleria dello stabilimento Sanpellegrino, ha paralizzato per due ore il traffico in Valle Brembana.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato soccorso ai due uomini che guidavano le vetture, un 47enne e un 54enne. Entrambi non hanno riportato gravi ferite. Sul posto i carabinieri per i rilievi di Legge e i vigili del fuoco di Zogno che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

Operazioni che hanno bloccato nei due sensi di marcia la ss 470 per oltre due ore provocando gravi ritardi e paralizzando di fatto il traffico di tutta la valle. A rendere ancora più difficile la situazione è stata anche la ritardata apertura della galleria della variante di Zogno per alcuni lavori di manutenzione programmata che si sono prolungati oltre l’orario notturno previsto.

© Riproduzione riservata

