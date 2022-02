Qualche nuvola, poi il cielo del weekend sarà azzurro - BergamoNews

Arriva il weekend che cambierà lo stato del cielo sopra Bergamo? Risponde Marco Tarantola del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

L’espansione verso est dell’alta pressione su tutta l’Europa centro-meridionale determina l’assenza di precipitazioni significative sulla Lombardia fino a tutto il fine settimana. A causa della rotazione delle correnti da sud/ovest e dell’avvicinarsi di un fronte alle Alpi assisteremo venerdì a un aumento delle nubi e alla formazione di qualche nebbia, ma a pochi fenomeni. Un maggiore soleggiamento è atteso nel fine settimana su tutta la regione. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Venerdì 11 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino coperto sulla media e bassa pianura con qualche nebbia sull’est della regione, parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Nella sera bel tempo su Alpi, Prealpi e pianura occidentale, persistono un po’ di nubi sulla pianura centro/orientale.

Temperature: minime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 11 e 13 °C.

Sabato 12 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulle Alpi, parzialmente nuvoloso sugli altri settori. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su Prealpi, zona Lario e fascia pedemontana, poco nuvoloso altrove. Nella sera persiste qualche nuvola tra Prealpi e alta pianura, poco nuvoloso sul resto della regione.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12 °C.

Domenica 13 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino velature estese su buona parte della regione. Da metà giornata e al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Lombardia. In serata aumentano le nubi a partire da ovest, qualche nebbia sulle pianure orientali. Nella notte cielo coperto su tutti i settori.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11 °C.

