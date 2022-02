La denuncia da Firenze: "Cori razzisti contro Terracciano, una vergogna" - BergamoNews

Il gol al 93esimo di Milenkovic ha spedito la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, ma il finale della partita del Gewiss Stadium contro l’Atalanta ha lasciato pesanti strascichi polemici e non solo in casa nerazzurra.

Se il direttore generale Umberto Marino ha posto l’accento sull’errore di arbitro e Var nell’ultima azione del match, Gian Piero Gasperini ha addirittura scelto di trincerarsi dietro un silenzio stampa.

A Firenze, invece, è scoppiato il caso di presunti cori razzisti di discriminazione territoriale nei confronti del portiere Pietro Terracciano.

A denunciarli Lorenzo Venuti, terzino viola, che rivolgendosi al compagno di squadra con un post su Instagram ha scritto: “Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro!”.

A chiarire ancora meglio gli epiteti che gli sarebbero stati rivolti è stato lo stesso Terracciano, casertano, che sempre tramite i social ha rivendicato tutto l’orgoglio delle proprie origini: “Proud to be terrone”.

Qualora gli stessi cori siano stati registrati anche dall’arbitro, l’Atalanta andrebbe incontro almeno a una multa certa: a gennaio, ad esempio, il giudice sportivo sanzionò la società con 10.000 euro per gli insulti a Dzeko, durante la partita contro l’Inter.

