Il punto sulle condizioni di Goggia: “Più tranquilli se non avesse una gara tra poco” - BergamoNews

“Sofia Goggia sta abbastanza bene, se non avesse una gara tra poco saremmo più tranquilli.” Parola di Andrea Panzeri, membro della Commissione Medica della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) che sta seguendo il percorso di recupero della fuoriclasse orobica in vista della discesa libera olimpica.

Approdata a Pechino nonostante fosse ancora alle prese con i postumi dell’infortunio al ginocchio, Goggia ha preferito rinunciare al supergigante puntando così tutte le proprie energie sulla prova che quattro anni fa le regalò la medaglia d’oro.

“La rinuncia al SuperG è dovuta a motivi medici e tecnici. Sofia ha messo gli sci solamente mercoledì, è inutile sprecare energie senza la giusta preparazione – ha sottolineato Panzeri ai microfoni di Rai Sport -. Ora avremo qualche giorno in più a disposizione per aumentare i carichi di lavoro, andare in progressione e trovare la fiducia. A breve ci sarà un ulteriore controllo al ginocchio, per capire come risponde. Poi capiremo le sue sensazioni per poter prendere tutti insieme la decisione”.

Le parole dello specialista comasco lasciano trasparire un timido ottimismo, tuttavia sarà necessario aver ancora pazienza per scoprire se Goggia sarà al via della discesa in programma nella notte di martedì 15 febbraio.

Per poter esser al cancelletto della competizione l’azzurra dovrà prendere parte ad almeno una delle prove cronometrate in programma a partire da sabato 12 febbraio che vedrà Goggia scattare con il pettorale 11.

“Stiamo lavorando in modo graduale e progressivo per trovare la forma e le giuste sensazioni. La prova cronometrata di sabato? Non siamo qui per rischiare, se ci sarà è perché la situazione sarà chiara e definita- ha confessato Panzeri -. Sarà al cancelletto di partenza della gara se la condizione clinica lo permetterà. Non vogliamo sottoporla a nessun rischio. Se siamo qui a questo punto è perché può provarci”

