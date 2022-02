Il cantante mascherato, Fosca Innocenti o Tre Transporter? La tv dell'11 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 11 febbraio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione de “Il cantante mascherato”, talent game show che coinvolge pubblico televisivo e social nel gioco investigativo alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera.

Tra novità e gradite conferme, Milly Carlucci condurrà dall’Auditorium Rai del Foro Italico per sei venerdì sera il programma rivelazione delle ultime stagioni televisive. Al suo fianco, in questa terza edizione, quattro investigatori d’eccezione che commenteranno le esibizioni dei concorrenti e proveranno a scoprire chi si nasconde sotto le maschere attraverso stile e voce: si tratta di Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa. Insieme a loro, il pubblico oltre a votare le esibizioni tramite i canali social, potrà tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce del cantante, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. Non mancherà un pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, volto amato dal pubblico, nelle vesti di “Capo investigatore”. Inoltre, queste sei puntate vedranno come special guest il vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei cantanti mascherati in gara. Le bellissime coreografie delle maschere in sfida di questa edizione sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.

In questa edizione vedremo gareggiare dodici spettacolari maschere: la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila, e il Drago. Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosi la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. Elementi scenici sorprendenti, piume variopinte, paillettes scintillanti, abiti sontuosi e voluminosi rendono ognuna di queste maschere originale e straordinaria.

Tra le tante sorprese che attendono il pubblico ci saranno i duetti nella prima puntata dello show, in cui ogni protagonista mascherato si esibirà insieme a un personaggio celebre. Saranno quindi dodici i duetti proposti nella prima serata. Al termine di ogni puntata, uno dei concorrenti dovrà togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela sotto il costume. A partire dalla seconda puntata gli smascheramenti saranno due. Altra grande novità: i cantanti mascherati quest’anno potranno rispondere in diretta alle domande degli investigatori. La loro voce sarà contraffatta, ma le pause, le frasi e le inflessioni saranno ulteriori indizi a disposizione di investigatori e pubblico per giocare a indovinare. Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage. Infatti, per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i personaggi devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Inoltre, per i concorrenti è assolutamente vietato parlare con altre persone. È proprio il clima di totale segretezza e mistero che lo caratterizza a rendere questo show uno spettacolo unico.

Chi si nasconde sotto queste maschere? Saranno gli investigatori in studio e il pubblico a casa a cercare di indovinarlo, ma soltanto al momento dell’eliminazione sapremo chi è veramente il cantante mascherato.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Acqua rosso sangue”: in un lago, viene rinvenuto dai sommozzatori il relitto della barca di Gibbs insieme al cadavere di una donna. La squadra dell’N.C.I.S. si mette alla ricerca di Gibbs…

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.40 proporrà la mini-serie “Fosca Innocenti”, con Vanessa Incontrada. La protagonista è la vicequestore di Arezzo, al comando di una questura composta quasi esclusivamente da donne e, come le colleghe, è esperta in indagini e investigazioni criminali.

Fosca dovrà fare i conti con i rapinatori e i criminali che funestano la provincia di Arezzo, dove è girata la serie.

Le location della fiction, infatti, raccontano tutta la bellezza del territorio aretino, seguendo Fosca Innocenti nella sua casa colonica ereditata dal padre e nelle sue cavalcate nella campagna toscana, insieme a Sansone, il suo adorato cavallo. Unico punto debole del vicequestore Innocenti è Cosimo, migliore amico di Fosca e oggetto del suo amore segreto. Dopo aver nascosto per anni la sua infatuazione, però, arriverà a prendere una decisione audace quando Cosimo le rivelerà il suo progetto di trasferirsi in America.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Frieden – Il prezzo della pace”; su Italia1 alle 21.20 “The transporter”; su La5 alle 21.05 “Vizi di famiglia”; su Iris alle 20.55 “Corda tesa” e su Italia2 alle 21.10 “Leatherface – Il massacro ha inizio”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Art night – Storia dei colori – Blu”. Scoprire l’arte attraverso un viaggio nelle sue componenti fondanti. Come il colore blu ha plasmato la pittura e le arti visive nel tempo.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 la serie “Warrior”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gadien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

