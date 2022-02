Forza Italia celebra il Giorno del Ricordo: incontro online con Gasparri - BergamoNews

“Il giorno del ricordo – dichiara Alessandra Gallone – è stato istituito per il dovere di mantenere viva l’attenzione su una dolorosa e tragica vicenda, che non riguarda solo chi l’ha vissuta e subita, ma che riguarda l’intero popolo italiano. Oggi vogliamo quindi celebrare silenziosamente le donne e gli uomini che nelle foibe hanno perso la vita, dei quali vogliamo però mantenere viva almeno la memoria.”

“Oggi ricordiamo il dramma delle foibe e il doloroso esodo istriano, fiumano, e dalmata di oltre 350 mila italiani oppressi e perseguitati dal regime del Maresciallo Tito. Grazie alla legge del governo Berlusconi, – ricorda Gregorio Fontana – che nel 2004 ha istituito il ‘Giorno del Ricordo’, questa terribile pagina della storia d’Italia e d’Europa, per lungo tempo misconosciuta, è divenuta oggetto di studi rigorosi e la verità su quei fatti è sempre più diffusa, come dimostra anche un recentissimo sondaggio della Swg che rivela una notevole crescita dell’informazione su quelle vicende del confine orientale.”

“Proprio per fare memoria di questo doloroso passaggio storico, – annuncia Enzo Lorenzi, Vice Vicario Provinciale di Forza Italia – la cui verità è stata a lungo negata per ragioni ideologiche, il coordinamento Provinciale di Forza Italia ha organizzato per domani, venerdì 11 febbraio alle 18 in collegamento su Zoom, un momento di incontro e confronto sul tema con i parlamentari bergamaschi Alessandra Gallone e Gregorio Fontana, con il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale degli enti locali di Forza Italia, con Maria Elena Depetroni, presidente del comitato di Bergamo dell’associazione Friuli Venezia Giulia e Dalmazia, e con Gianluca Iodice, responsabile provinciale della formazione del movimento azzurro”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!