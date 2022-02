Fiorello dal sindaco Gori e firma il libro d'onore del Comune di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Fiorello è a Bergamo e sarà sul palco del teatro Creberg nel weekend. Intanto non manca di visitare la città ed è stato ricevuto da Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo.

Su Twitter Giorgio Gori posta le foto dell'incontro e scrive: "Sul Libro d’Onore del Comune di #Bergamo da oggi c’è una nuova firma illustre".

Sul Libro d’Onore del Comune di #Bergamo da oggi c’è una nuova firma illustre. pic.twitter.com/jqGqLfwjdh — Giorgio Gori (@giorgio_gori) February 11, 2022

Il popolare showman sarà in scena al teatro Creberg due serate, sabato 12 e domenica 13 febbraio alle 21 con lo spettacolo “Fiorello presenta: Bergamo!”.

Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show.

