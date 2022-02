“Easy Readers” il podcast che racconta l’amore per i libri - BergamoNews

Un podcast per parlare di libri e lettura, mettendo al centro l’esperienza personale di lettori comuni. Questo l’obiettivo del progetto Easy Readers – Leggere cambia la vita! Storie dal Mondo raccontate in un podcast dell’associazione culturale Altre Stanze Teatro A.P.S. di Grassobbio. Dunque, non la voce degli autori né le recensioni di critici letterari, ma, giusto per citarne alcuni, la lettrice che durante la pandemia ha trovato conforto nei capolavori di Tolkien, la mamma lavoratrice freelance che suggerisce strategie per trovare il tempo per leggere e come le neuroscienze spiegano il processo attraverso il quale la lettura fa bene al nostro cervello. Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca, è curato da Francesca Beni, attrice di teatro e voce di ogni episodio, e pubblicato ogni venerdì fino a giugno di quest’anno per arrivare a 40 podcast in tutto.

Francesca Beni è prima di tutto una lettrice, che trasmette la sua passione anche nella selezione dei contenuti proposti agli ascoltatori. Sono infatti condivisi articoli presenti su Medium.com, una piattaforma di stampa indipendente internazionale, dove autori di tutto il mondo pubblicano articoli inerenti al tema della lettura e all’importanza che il libro può avere nella crescita individuale e comunitaria. “Easy Readers” rende così disponibili gratuitamente articoli in lingua inglese, tradotti e resi raccontabili oralmente, che sono pubblicati su una piattaforma a pagamento (su Medium.com infatti solo la lettura dei primi tre articoli è gratuita dopodiché è necessario abbonarsi). “L’auspicio è quello di creare una vera e propria community, un gruppo di lettura virtuale, in cui le persone si sentano libere di commentare il contenuto del podcast e condividere la propria opinione su un certo libro. Stiamo cercando di stimolare il confronto sui nostri canali social e di raggiungere quante più persone possibile anche attraverso la nostra newsletter”, spiega la curatrice Beni, che giusto due anni fa ha scoperto il podcast: “È lo strumento di comunicazione che sta prendendo più piede, al momento. Durante la pandemia, quando per me il canale dell’ascolto è diventato prioritario, ho trovato affascinante trovare storie di vita di altre persone. Il podcast non si sostituisce alla lettura, è un canale alternativo, un dialogo diverso con le persone”. Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Bolandrini, presidente di “Altre Stanze Teatro A.P.S.”, ideatore del progetto, psicologo e psicoterapeuta di professione, che ha scoperto i podcast e gli audiolibri 10 anni fa durante il suo soggiorno in Inghilterra: “La lettura è un’attività fondamentalmente solitaria e a volte ci si sente un po’ soli, come lettori. È bello pensare di poter costruire nella nostra provincia una rete di relazioni tra appassionati”. Che sicuramente si potranno riconoscere nell’episodio numero 0, “una sorta di manifesto”, come lo definisce Francesca Beni, episodio che cerca di dare risposta alla domanda: “Perché leggere libri?”.

Simona Bonaldi, vicepresidente Fondazione Comunità Bergamasca commenta così la scelta di questo progetto: “La promozione della lettura è un obiettivo che ci sta molto a cuore. Lo dimostrano ampiamente tanto i progetti finanziati nel 2021 con un contributo complessivo di 100mila euro (https://www.fondazionebergamo.it/bandi-territoriali-2021/bando-4-promozione-della-lettura-progetti-finanziati/), quanto il partenariato con la Rete delle biblioteche bergamasche, istituzione con cui ci è possibile mettere in atto strategie vincenti anche in ambito culturale. Abbiamo deciso di sostenere il progetto ‘Easy Readers – Leggere cambia la vita! Storie dal Mondo raccontate in un podcast’, perché siamo convinti che questo mezzo, così accattivante e agile, abbia in sé molte potenzialità, soprattutto per avvicinare coloro che, per una ragione o per l’altra, hanno una ridotta frequentazione con i libri e la lettura in genere. La forza del progetto sta anche nella sua trasversalità: si rivolge ad un pubblico vastissimo, che non necessita di essere definito per età, sesso o provenienza”.

Il podcast può essere ascoltato su Spotify e su Google Podcasts, cercando appunto “Easy Readers”. In alternativa, su Facebook e su Instagram basta cliccare sul link pubblicato nei post della pagina di “Altre Stanze Teatro”.

