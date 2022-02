Draghi replica a Gori: "Escludo un futuro da guida di una coalizione di centro" - BergamoNews

Il Premier Mario Draghi risponde a chi lo vuole Premier nel 2023 come federatore di una coalizione di centro. Una proposta che aveva lanciato anche il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, in un’intervista a Repubblica.

“Lo escludo. Tanti mi candidano a tanti posti-, ha dichiarato il Premier -. Ma vorrei rassicurarli: se decido di lavorare dopo questa esperienza, un lavoro me lo trovo anche da solo”. Ergo, no grazie. Una doccia gelata, dunque, per quanti vogliono che la sua esperienza politica continui, in altra veste, anche l’anno prossimo. Nel corso infatti del Consiglio dei Ministri in cui era in discussione il pacchetto di riforme del Csm, incalzato sulla possibilità di un cuntinuum da leader politico, il Premier ha risposto in maniera piccata, spegnendo qualsivoglia intenzione di vederlo a capo di una federazione di centro. Tra i supporter dell’ormai tramontato scenario, anche il sindaco dem di Bergamo che, facendo il punto della situazione sullo stato di salute del centrosinistra a livello nazionale, non solo non ha escluso la governance di Draghi, ma se l’è anche augurata, immaginando un futuro politico frutto di una collaborazione tra riformisti, socialisti e liberali, uno schema capace di andare oltre gli schieramenti classici. La risposta del Premier non si è fatta certo attendere. E ha spento anche la più flebile delle speranze.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!