Da oggi via le mascherine all'aperto - BergamoNews

È arrivato il giorno della liberazione delle mascherine all’aperto. Oggi, venerdì 11 febbraio, per i cittadini italiani decade l’obbligo di indossarle, a meno che non ci sia un assembramento di persone, tipo al mercato, o in altre situazioni in cui ci sia folla.

A decretare il graduale ritorno alla normalità l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Cosa cambia

Mascherine in tasca sì, ma da tirare fuori e indossare all’aperto solo in caso di affollamenti. In tutta Italia non c’è infatti più l’obbligo di coprire naso e e bocca quando siamo in luoghi aperti, “fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida”. Fa eccezione la Campania: il presidente della Regione Vincenzo De Luca prosegue nella sua linea di rigore e mantiene l’obbligo delle mascherine all’aperto per tutto il mese di febbraio.

Fino al 31 marzo 2022 resta l’obbligo di indossare le mascherine anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e le Ffp2 sui mezzi pubblici.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!