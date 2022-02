Bruno Negrini confermato nella carica di Presidente Provinciale di ANACI Bergamo - BergamoNews

L’assemblea dei soci di ANACI Bergamo si è riunita venerdì 4 febbraio 2022 per il rinnovo delle cariche associative del quadriennio 2022/2025.

Bruno Negrini è stato confermato nella carica di Presidente Provinciale.

“La Provinciale di Bergamo è una delle più numerose in Italia, rappresentarla e proseguire il lavoro intrapreso nel 2018 è sicuramente un grande onore – ha sottolineato il riconfermato Presidente Bruno Negrini – continueremo a lavorare per migliorare l’immagine dell’associazione e per non deludere le aspettative dei nostri associati che ringrazio per la rinnovata fiducia”.Ri-confermati anche Ivano Ghezzi quale Vice-presidente e Matteo Gualandris come Tesoriere. Sara De Palma, nominata dal neo Presidente eletto, continuerà nel ruolo di Segretario.

Il gruppo consigliare per questo quadriennio è composto dai soci Rosaria Andreini, Cristiano Angioletti, Luca Cagnazzo, Marta Carissimi, Sara De Palma, Nicoletta Mottini, Marco Palazzo, Nicoletta Pesenti, Amanda Piccolo, Davide Riccadonna, Claudio Verzeroli. Un consiglio provinciale con conferme ma ricco di nuovi nomi. Conseguenza dell’avvio del tanto preannunciato ricambio generazionale.

