Boltiere commemora il Giorno del Ricordo - BergamoNews

In ricorrenza del Giorno del Ricordo della tragedia delle Foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, il Comune di Boltiere ha reso omaggio a tutte le vittime con un intervento a ragazze e ragazzi delle scuole del paese da parte del Sindaco Osvaldo Palazzini, dell’assessore all’istruzione e cultura Cinzia Begnardi e di Rindaldo Gabrielli, figlio di esuli istriani.

A causa delle normative ancora in corso, le quali non hanno permesso di svolgere la commemorazione in presenza, il collegamento è avvenuto da remoto. Durante il loro intervento, sia il Sindaco che l’assessore Begnardi hanno invitato tutti gli alunni a riflettere sul significato di questa giornata, a rinnovare e riaccendere la memoria anche su questi avvenimenti, non dimenticando i fatti storici accaduti, ricordando che è soltanto dal 2005 che viene celebrata questa giornata, frutto di un momento terribile di tuta la storia dell’umanità.

Il Sig. Gabrielli, invece, ha portato la propria diretta esperienza, rievocando quei momenti storici, essendo egli stesso figlio di esuli istriani, facendo riflettere i ragazzi su come ancora oggi il Giorno del Ricordo sia motivo di contrapposizione e strumentalizzazioni.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

© Riproduzione riservata

