Bergamo, verdura più cara; i fruttivendoli: “Aumenti choc fino al 50%” - BergamoNews

Bergamo. L’aumento delle bollette sta facendo sentire i suoi effetti anche nel settore ortofrutticolo. Il caro energia, che sta mettendo alla prova le famiglie ma anche le aziende e i negozi, non risparmia i fruttivendoli e gli ambulanti, che si trovano a sostenere esborsi maggiori per rifornire i propri banchi.

Si fa sentire, inoltre, l’inasprimento delle spese di trasporto e logistica, dettate a loro volta dai rialzi del prezzo della benzina, che in questi giorni ha fatto registrare significativi incrementi.

Per tracciare un quadro completo della situazione, va anche considerato che ci troviamo in inverno e l’andamento climatico è tendenzialmente sfavorevole alla produzione di alcuni ortaggi: la disponibilità risulta piuttosto limitata e di conseguenza i prezzi tendono fisiologicamente al rialzo. Molte specie sono reperibili controstagione e la coltivazione avviene in serre riscaldate e anche i produttori risentono dell’incremento delle bollette.

Lorenzo Pezzotta, titolare dell’ortofrutta di via Moroni a Bergamo, spiega: “Anche noi, come tutti i settori, stiamo risentendo dei rincari. Approssimativamente questi rialzi si attestano attorno al 30% ma possono arrivare anche al 50%: rispetto all’anno scorso stiamo riscontrando una differenza notevole. Le differenze più importanti riguardano il fresco e si osservano in diverse tipologie di prodotti, come i pomodori e i peperoni. Risultano più care anche le zucchine che, però, sono controstagione e ora cominciano a calare rispetto ai giorni scorsi. I consumatori tante volte non capiscono le variazioni dei prezzi, magari alcuni pensano che siamo cari noi fruttivendoli ma in realtà non è così, dobbiamo far fronte a cospicui aumenti che hanno riflessi nei prezzi al dettaglio. Svolgo questo lavoro da 38 anni e non ho mai visto una situazione come questa: stiamo attraversando un periodo nero e spero che questo trend possa alleggerirsi al più presto”.

Dello stesso avviso la titolare dell’ortofrutta di piazza Sant’Anna a Bergamo, Milena Brivio: “Sono aumentate soprattutto le verdure, in modo particolare i pomodori. I rincari riguardano un po’ tutte le varietà, specialmente gli esemplari di qualità più elevata. Se all’incremento dei costi della merce aggiungiamo quello delle spese che dobbiamo sostenere per le utenze in negozio, possiamo farci un’idea del momento che stiamo vivendo”.

Sempre in città, da Frutta & Verdura di Guariglia Matteo in via dello Statuto, osservano: “Sono aumentate svariate tipologie di verdure come i carciofi e le zucchine. I prezzi sono cresciuti circa del 30% e cerchiamo di tenerli bassi: a volte c’è chi si lamenta per questi rincari ma tentiamo di contenerli il più possibile. Sappiamo, però, com’è la situazione in cui ci troviamo: i rincari si stanno registrando in molti settori dell’economia e purtroppo non facciamo eccezione. Anche noi andiamo a fare la spesa e la benzina, vivendo appiano il caro-vita: è un problema serio che va affrontato”.

Spostandosi in provincia, da Lecchi Frutta di Villa di Serio affermano: “Riscontriamo aumenti della verdura, soprattutto quella coltivata nelle serre, che necessita di energia, ma anche degli agrumi, per via dei trasporti. Nell’insieme cresce un po’ tutto e alcuni prodotti sono più colpiti di altri: la clientela manifesta malcontento generale sia al mercato, sia in negozio: pensa che siamo noi i colpevoli del rialzo della merce, ma non è così”.

Infine, Cristofero Scardino è il titolare di “Primizie e Delizie Senza Glutine” a Spirano e Dalmine. In entrambi i punti vendita, accanto a prodotti per celiaci, troviamo una vasta scelta di frutta e verdura: si tratta dei primi negozi in Italia a offrire tale servizio. “Tutto ciò che, dal sud, giunge al nord – commenta – vi arriva con costi già visibilmente aumentati: le pedane, sfiorano ora in media i 100 euro. Noi operatori ci vediamo costretti ad aumentare i prezzi dei prodotti se vogliamo stare in piedi, le spese sono troppo notevoli”. Per evitare i costi del trasporto, talvolta si evita perfino la raccolta: questo causa uno spreco alimentare, altro grande problema”.

“I rincari – prosegue Cristofero – non riguardano solo la merce proveniente dal meridione: anche alcune delle verdure più economiche del settore, come ad esempio l’insalata gentile, stanno aumentando e la crescita è considerevole, tocca il 60%. Responsabili di questo rialzo, le ovvie spese da sostenere per garantire il funzionamento delle serre”.

Infine, Cristofero conclude: “Tra i prodotti che accusano maggiormente l’incremento dei prezzi troviamo i pomodori – soprattutto Marinda, che arrivano a costare anche 6,50 euro al kg, ma anche i datterini –, i finocchi, le melanzane e le fragole Candonga, che sono ancora a inizio stagione ma già toccano i 5/6 euro al kg). Le reazioni dei clienti si ripercuotono ovviamente su noi esercenti. Si chiedono il perché di questi aumenti significativi, ma come biasimarli? Questa falla nel sistema dev’essere risolta al più presto”.

