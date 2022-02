Team Palazzago, nuova ripartenza: il ds Paolo Tiralongo guida una squadra rivoluzionata - BergamoNews

La tradizione di un nome ormai da più di 20 anni nel ciclismo che conta e la voglia di stupire partendo dai più giovani. Il Velo Plus Racing Team Palazzago sarà al via delle manifestazioni nazionali ed internazionali anche in questo 2022 nella categoria Under 23 ed Élite.

Tanti volti nuovi per una stagione che sa di ripartenza da zero per la società del Presidente Elio Battaglia: la certezza è quella della guida del team manager Ezio Tironi e la conferma di Paolo Tiralongo nel ruolo di direttore sportivo.

“Abbiamo rivoluzionato la squadra e puntato su ragazzi per la maggior parte del 1° e del 2° anno –spiega l’ex professionista, a Palazzago come ds dal 2021-. Giovani con tanta voglia di fare bene e stupire gli addetti ai lavori: abbiamo ragazzi provenienti da tante regioni d’Italia. Partiamo convinti di fare bene, ma senza dare troppa pressione a questi ragazzi: sono giovani, per chi studia l’estate dovrà essere la stagione per raccogliere i frutti del lavoro dei primi mesi. Scommetto su ognuno di loro, l’occasione per fare bene l’avranno tutti, voglio una squadra battagliera. I ragazzi saranno seguiti da un personale qualificato, grazie a nuovi ingressi in società”.

Nel mese di febbraio i ragazzi del Team Palazzago saranno impegnati nel ritiro collegiale dal 5 al 21, prima dell’esordio stagionale alla Coppa San Geo, fissato per sabato 26 febbraio. I ragazzi in maglia giallorossa saranno ospiti del Residence Le Terrazze di Sorrento: il punto di riferimento anche per questa stagione sarà il quartier generale di Barzana, mentre altri ritiri collegiali si svolgeranno durante l’anno in altura a Sestriere.

ATLETI 2022: Gerardo Sessa (ITA), Michele Bonauro (ITA), Imad Sekkak (MAROCCO), Immanuel Daniello (ITA), Marco Manenti (ITA), Lorenzo Mura (ITA), Carmelo Lombardo (ITA), Pierantonio Alino (ITA), Vittorio Carrer (ITA), Mirko Martinelli (ITA), Manuel Tebaldi (ITA), Francesco Cito (ITA), Pierfilippo Gabrielli (ITA), Matteo Ligato (ITA), Sebastiano Belfiore (ITA).

STAFF 2022

Presidente: Elio Battaglia

Team Manager: Ezio Tironi

Direttore sportivo: Paolo Tiralongo

Meccanico: Dmytro Pohorelov

Massaggiatore: Erik Bizzoni

Addetto stampa: Simone Masper

