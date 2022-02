Prete No Vax, il Vescovo Beschi non condivide il cammino e lo solleva dall'incarico - BergamoNews

Bergamo. Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, interviene sulla vicenda di don Emanuele Personeni, vicario parrocchiale di Mapello, che venerdì 11 febbraio intraprenderà un cammino per diffondere e sostenere la propria posizione No Vax.

L’annuncio di questo “pellegrinaggio” tra le parrocchie d’Italia aveva sollevato diverse posizioni contrarie.

Il Vescovo di Bergamo ha intrapreso così tre azioni: non condivide l’iniziativa e il cammino di don Personeni, nessuna parrocchia è autorizzata a concedergli spazi pastorali e lo solleva dall’incarico di vicario parrocchiale di Mapello.

Monsignor Beschi non ha voluto commentare né tantomeno entrare nel dibattito pro o contro i No Vax, ma ha agito per poter affidare la comunità di Mapello alla cura di un altro pastore.

