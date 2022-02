Per Sofia Goggia niente SuperG alle Olimpiadi, punta sulla discesca - BergamoNews

Sofia Goggia non prenderà parte al Super G dei Giochi di Pechino 2022 in programma domani, venerdì, a Yanqing, in base a quanto confermato dalla Federazione.

La sua partecipazione era solo un’ipotesi, mentre resta fermo il proposito di essere presente alla gara della discesa libera di martedì 15 febbraio.

Oggi la campionessa di Bergamo ha avuto una sessione di allenamenti.

“Ho pianto tutta la mattina, il carico emotivo è enorme, allucinante. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se non avessi nemmeno quello”, sono le sue parole alla Gazzetta dello Sport prima dell’allenamento. “Star bene è ancora un miraggio. Però ci sono, con un po’ di dolori. Proviamo giorno dopo giorno, poi vediamo. Non garantisco niente. Con gli arti bloccati quando scio va bene. È quando cammino che un po’…”.

La sciatrice bergamasca fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche: “Dolore mentre scio non ne sento, ma è chiaro che devo rinforzare ancora la gamba perché dopo quattro giorni mi era praticamente sparita. Adesso l’ho gonfiata un po’, ma è chiaro che avendo ciò che ho avuto, tra testa del perone, legamenti strappati…”.

